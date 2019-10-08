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شاهد.. إصدار وتجديد الهوية الوطنية خلال ثوانٍ في منصة الداخلية بـ"أسبوع جيتكس"

تقدم وزارة الداخلية، عبر منصتها في "أسبوع جيتكس" للتقنية في دبي، خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للمقيمين المقيمين في الخارج، وهي الخدمة التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً.

واستفاد من الخدمة عدد من السعوديين خلال زيارتهم للمنصة.

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم.

وتقدم الخدمة للمواطنين المقيمين بالخارج لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

يشار إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين ‏في الإمارات العربية المتحدة ‏تركي الدخيل جدد هويته الوطنية خلال ثوانٍ أثناء زيارته لمنصة الداخلية في أسبوع جيتكس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إصدار وتجديد الهوية الوطنية خلال ثوانٍ في منصة الداخلية بـ"أسبوع جيتكس"
سبق

تقدم وزارة الداخلية، عبر منصتها في "أسبوع جيتكس" للتقنية في دبي، خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للمقيمين المقيمين في الخارج، وهي الخدمة التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً.

واستفاد من الخدمة عدد من السعوديين خلال زيارتهم للمنصة.

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم.

وتقدم الخدمة للمواطنين المقيمين بالخارج لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

يشار إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين ‏في الإمارات العربية المتحدة ‏تركي الدخيل جدد هويته الوطنية خلال ثوانٍ أثناء زيارته لمنصة الداخلية في أسبوع جيتكس.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
05:30 PM

شاهد.. إصدار وتجديد الهوية الوطنية خلال ثوانٍ في منصة الداخلية بـ"أسبوع جيتكس"

A A A
عبدالله البرقاوي - دبي
5
5,236

تقدم وزارة الداخلية، عبر منصتها في "أسبوع جيتكس" للتقنية في دبي، خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للمقيمين المقيمين في الخارج، وهي الخدمة التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً.

واستفاد من الخدمة عدد من السعوديين خلال زيارتهم للمنصة.

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم.

وتقدم الخدمة للمواطنين المقيمين بالخارج لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

يشار إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين ‏في الإمارات العربية المتحدة ‏تركي الدخيل جدد هويته الوطنية خلال ثوانٍ أثناء زيارته لمنصة الداخلية في أسبوع جيتكس.

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