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الطائف.. صحي "الشهداء الجنوبية" يخضع 20 صالون حلاقة للرقابة والتفتيش

أخضعَ فريق التمكين المجتمعي بمركز صحي جنوب الشهداء الجنوبية بالطائف؛ 20 صالون حلاقة بالحي؛ للرقابة والتفتيش.

يأتي ذلك للتأكد من سلامة هذه المحلات والعاملين بها، والمحافظة على صحة مرتاديها، والوقاية من الأمراض .

كما تم خلال الزيارة الميدانية تقديم نصائح هامة وجرافيك وشرحها للعاملين تشمل طرق غسل الأيدي الصحيحة، والتعقيم، والتخلص من النفايات، ومنع التدخين بداخل الصوالين، والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة .

وتُعدُ تلك الزيارة ضمن أول مشاريع التمكين المجتمعي، لتحسين بيئة صوالين الحلاقة بالحي، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، ورفع مستوى الوعي الصحي.

ويتكون فريق التمكين من عدد من أهالي الحي بين إمام، وعدد من منسوبي التعليم، والصحة، إضافة إلى المراقب الصحي بالمركز.

وقال مدير المركز، الأخصائي علي الغامدي، إن المشروع هو الأول من مشاريع التمكين المجتمعي للمركز، ضمن قائمة مشاريع مجتمعية وصحية وبيئية تم اعتمادها سابقًا من قبل الإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي بمقام وزارة الصحة.

يذكر أن هذه الزيارات تعقبها زيارات أخرى من قبل فريق التمكين المجتمعي؛ لضمان استمرارية جودة الخدمة للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.

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الطائف.. صحي "الشهداء الجنوبية" يخضع 20 صالون حلاقة للرقابة والتفتيش
سبق

أخضعَ فريق التمكين المجتمعي بمركز صحي جنوب الشهداء الجنوبية بالطائف؛ 20 صالون حلاقة بالحي؛ للرقابة والتفتيش.

يأتي ذلك للتأكد من سلامة هذه المحلات والعاملين بها، والمحافظة على صحة مرتاديها، والوقاية من الأمراض .

كما تم خلال الزيارة الميدانية تقديم نصائح هامة وجرافيك وشرحها للعاملين تشمل طرق غسل الأيدي الصحيحة، والتعقيم، والتخلص من النفايات، ومنع التدخين بداخل الصوالين، والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة .

وتُعدُ تلك الزيارة ضمن أول مشاريع التمكين المجتمعي، لتحسين بيئة صوالين الحلاقة بالحي، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، ورفع مستوى الوعي الصحي.

ويتكون فريق التمكين من عدد من أهالي الحي بين إمام، وعدد من منسوبي التعليم، والصحة، إضافة إلى المراقب الصحي بالمركز.

وقال مدير المركز، الأخصائي علي الغامدي، إن المشروع هو الأول من مشاريع التمكين المجتمعي للمركز، ضمن قائمة مشاريع مجتمعية وصحية وبيئية تم اعتمادها سابقًا من قبل الإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي بمقام وزارة الصحة.

يذكر أن هذه الزيارات تعقبها زيارات أخرى من قبل فريق التمكين المجتمعي؛ لضمان استمرارية جودة الخدمة للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
03:32 PM

الطائف.. صحي "الشهداء الجنوبية" يخضع 20 صالون حلاقة للرقابة والتفتيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أخضعَ فريق التمكين المجتمعي بمركز صحي جنوب الشهداء الجنوبية بالطائف؛ 20 صالون حلاقة بالحي؛ للرقابة والتفتيش.

يأتي ذلك للتأكد من سلامة هذه المحلات والعاملين بها، والمحافظة على صحة مرتاديها، والوقاية من الأمراض .

كما تم خلال الزيارة الميدانية تقديم نصائح هامة وجرافيك وشرحها للعاملين تشمل طرق غسل الأيدي الصحيحة، والتعقيم، والتخلص من النفايات، ومنع التدخين بداخل الصوالين، والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة .

وتُعدُ تلك الزيارة ضمن أول مشاريع التمكين المجتمعي، لتحسين بيئة صوالين الحلاقة بالحي، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، ورفع مستوى الوعي الصحي.

ويتكون فريق التمكين من عدد من أهالي الحي بين إمام، وعدد من منسوبي التعليم، والصحة، إضافة إلى المراقب الصحي بالمركز.

وقال مدير المركز، الأخصائي علي الغامدي، إن المشروع هو الأول من مشاريع التمكين المجتمعي للمركز، ضمن قائمة مشاريع مجتمعية وصحية وبيئية تم اعتمادها سابقًا من قبل الإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي بمقام وزارة الصحة.

يذكر أن هذه الزيارات تعقبها زيارات أخرى من قبل فريق التمكين المجتمعي؛ لضمان استمرارية جودة الخدمة للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.

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