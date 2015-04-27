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"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران

لإتاحة التبرع للمنصة على موقعه الإلكتروني دعمًا للأُسر الأشد احتياجًا

وقّع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع منصة "جود الإسكان"، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة لمنح العطاءات السكنية الخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم طيران ناس بدعم منصة "جود الإسكان" من خلال تخصيص خانة للتبرع للمنصة على الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com؛ ليكون جميع التبرعات لدعم مستفيدي المنصة من الأُسر الأشد احتياجًا للمسكن.

وتعليقًا على الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "نحن سعداء جدًّا بهذا التعاون مع منصة جود الإسكان، المنصة الوطنية التي تقدم نموذجًا مشرفًا وجديدًا للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد. ومما لا شك فيه أن توقيع هذه الاتفاقية، وخلال شهر رمضان المبارك، سيشكّل باكورة تعاون طويل الأجل فيما بيننا بإذن الله".

وأضاف: "تأتي اتفاقية التعاون مع جود الإسكان في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي يتبناها طيران ناس، والتزامه أمام التنمية الوطنية على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية المسكن".

كما أكد المهنا أهمية "تضافر الجهود وتكاملها بين فئات المجتمع كافة، وتحديدًا فيما يتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية".

ومنذ إطلاقها في مايو 2019م نجحت منصة جود الإسكان في مساعدة أكثر من 23 ألف مستفيد، وتجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال ضمن مسارَيْ توفير المساكن ودعم الإيجار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران
سبق

وقّع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع منصة "جود الإسكان"، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة لمنح العطاءات السكنية الخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم طيران ناس بدعم منصة "جود الإسكان" من خلال تخصيص خانة للتبرع للمنصة على الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com؛ ليكون جميع التبرعات لدعم مستفيدي المنصة من الأُسر الأشد احتياجًا للمسكن.

وتعليقًا على الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "نحن سعداء جدًّا بهذا التعاون مع منصة جود الإسكان، المنصة الوطنية التي تقدم نموذجًا مشرفًا وجديدًا للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد. ومما لا شك فيه أن توقيع هذه الاتفاقية، وخلال شهر رمضان المبارك، سيشكّل باكورة تعاون طويل الأجل فيما بيننا بإذن الله".

وأضاف: "تأتي اتفاقية التعاون مع جود الإسكان في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي يتبناها طيران ناس، والتزامه أمام التنمية الوطنية على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية المسكن".

كما أكد المهنا أهمية "تضافر الجهود وتكاملها بين فئات المجتمع كافة، وتحديدًا فيما يتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية".

ومنذ إطلاقها في مايو 2019م نجحت منصة جود الإسكان في مساعدة أكثر من 23 ألف مستفيد، وتجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال ضمن مسارَيْ توفير المساكن ودعم الإيجار.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:14 AM

"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران

لإتاحة التبرع للمنصة على موقعه الإلكتروني دعمًا للأُسر الأشد احتياجًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع منصة "جود الإسكان"، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة لمنح العطاءات السكنية الخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم طيران ناس بدعم منصة "جود الإسكان" من خلال تخصيص خانة للتبرع للمنصة على الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com؛ ليكون جميع التبرعات لدعم مستفيدي المنصة من الأُسر الأشد احتياجًا للمسكن.

وتعليقًا على الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "نحن سعداء جدًّا بهذا التعاون مع منصة جود الإسكان، المنصة الوطنية التي تقدم نموذجًا مشرفًا وجديدًا للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد. ومما لا شك فيه أن توقيع هذه الاتفاقية، وخلال شهر رمضان المبارك، سيشكّل باكورة تعاون طويل الأجل فيما بيننا بإذن الله".

وأضاف: "تأتي اتفاقية التعاون مع جود الإسكان في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي يتبناها طيران ناس، والتزامه أمام التنمية الوطنية على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية المسكن".

كما أكد المهنا أهمية "تضافر الجهود وتكاملها بين فئات المجتمع كافة، وتحديدًا فيما يتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية".

ومنذ إطلاقها في مايو 2019م نجحت منصة جود الإسكان في مساعدة أكثر من 23 ألف مستفيد، وتجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال ضمن مسارَيْ توفير المساكن ودعم الإيجار.

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