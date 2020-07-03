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النصر يستقبل "مايكون" و"بيتروس".. عقد الأجانب يكتمل

وصل البرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الرياض اليوم الجمعة؛ ليكملا عقد المحترفين الأجانب.

وسيخضع الثنائي إلى الفحوصات اللازمة والمسحة الطبية في وقت لاحق، قبل أن ينضما إلى التدريبات الجماعية اليومية حال أظهرت نتائج كشوفاتهما سلامتهما الكاملة من الفيروس.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يستقبل "مايكون" و"بيتروس".. عقد الأجانب يكتمل
سبق

وصل البرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الرياض اليوم الجمعة؛ ليكملا عقد المحترفين الأجانب.

وسيخضع الثنائي إلى الفحوصات اللازمة والمسحة الطبية في وقت لاحق، قبل أن ينضما إلى التدريبات الجماعية اليومية حال أظهرت نتائج كشوفاتهما سلامتهما الكاملة من الفيروس.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
08:59 PM

النصر يستقبل "مايكون" و"بيتروس".. عقد الأجانب يكتمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل البرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الرياض اليوم الجمعة؛ ليكملا عقد المحترفين الأجانب.

وسيخضع الثنائي إلى الفحوصات اللازمة والمسحة الطبية في وقت لاحق، قبل أن ينضما إلى التدريبات الجماعية اليومية حال أظهرت نتائج كشوفاتهما سلامتهما الكاملة من الفيروس.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة.

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