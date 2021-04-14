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الرحمة في صورة.. رجل أمن يطعم "حمام الحرم" في مشهد إنساني

التقطت بالحرم بعد أن خلت من الزوار امتثالاً لمنع التجول

في مشهدٍ مليء بمعاني الرحمة والإنسانية، أظهرت عدسة المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، من مكة المكرمة، صوراً لرجل أمن وهو يقوم بإطعام "حمام الحرم" في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، بعد خلوها من الزوّار والمعتمرين.

وفي التفاصيل، ترجمت تلك الصور الإنسانية التي يتحلّى بها رجال الأمن الذين يعملون في خدمة الحرم المكي الشريف، فلم يقتصر عملهم على حفظ الأمن فحسب بل امتد إلى إطعام الحمام المعروف بـ"حمام الحرم" وسقايته في المنطقة المحيطة بالحرم؛ بعد أن خلت من الزوار امتثالاً لقرار منع التجول وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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الرحمة في صورة.. رجل أمن يطعم "حمام الحرم" في مشهد إنساني
سبق

في مشهدٍ مليء بمعاني الرحمة والإنسانية، أظهرت عدسة المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، من مكة المكرمة، صوراً لرجل أمن وهو يقوم بإطعام "حمام الحرم" في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، بعد خلوها من الزوّار والمعتمرين.

وفي التفاصيل، ترجمت تلك الصور الإنسانية التي يتحلّى بها رجال الأمن الذين يعملون في خدمة الحرم المكي الشريف، فلم يقتصر عملهم على حفظ الأمن فحسب بل امتد إلى إطعام الحمام المعروف بـ"حمام الحرم" وسقايته في المنطقة المحيطة بالحرم؛ بعد أن خلت من الزوار امتثالاً لقرار منع التجول وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:55 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:11 PM

الرحمة في صورة.. رجل أمن يطعم "حمام الحرم" في مشهد إنساني

التقطت بالحرم بعد أن خلت من الزوار امتثالاً لمنع التجول

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,534

في مشهدٍ مليء بمعاني الرحمة والإنسانية، أظهرت عدسة المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، من مكة المكرمة، صوراً لرجل أمن وهو يقوم بإطعام "حمام الحرم" في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، بعد خلوها من الزوّار والمعتمرين.

وفي التفاصيل، ترجمت تلك الصور الإنسانية التي يتحلّى بها رجال الأمن الذين يعملون في خدمة الحرم المكي الشريف، فلم يقتصر عملهم على حفظ الأمن فحسب بل امتد إلى إطعام الحمام المعروف بـ"حمام الحرم" وسقايته في المنطقة المحيطة بالحرم؛ بعد أن خلت من الزوار امتثالاً لقرار منع التجول وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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