الرياض على موعد مع "نزال الدرعية التاريخي" على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة

في السابع من ديسمبر المقبل بمشاركة 10 ملاكمين عالميين

أعلنت اللجنة المنظمة "لنزال الدرعية التاريخي" على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، الذي سيجمع آندي رويز بخصمه أنتوني جوشوا، إقامة مواجهة أخرى مرتقبة تجمع الملاكم ديلان وايت وخصمه ماريوز واك، ليرتفع بذلك عدد المواجهات الكبرى في الوزن الثقيل إلى 5 نزالات تجمع 10 ملاكمين، تُقام جميعها في الـ7 من ديسمبر المقبل على حلبة ميدان الدرعية.

وقال الملاكم البريطاني ماريوز واك عن هذا النزال: "أنا سعيد لأواجه وايت في المملكة العربية السعودية، إنه أحد أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل، إنني بذلت جهدًا كبيرًا في التمرين ويسعدني الحصول على هذه الفرصة في مكان مختلف مثل المملكة".

وأضاف: "أريد خوض المنافسات في أماكن مختلفة، وفي هذه الليلة تحديدًا التي تحتضنها الدرعية ستُقام أهم نزالات سيشاهدها الجميع منذ سنوات، ولذا فأنا سعيد أن أحظى بهذه الفرصة التي تمهد للمنافسة على لقب عالمي في عام 2020".

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لـ “Matchroom Boxing” إدي هيرن : "بهذا النزال المعلن نختتم قائمة الملاكمين المشاركين في هذه الليلة التاريخية لرياضة الملاكمة بعدد 10 ملاكمين من الوزن الثقيل سيحضرون إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا ميدان الدرعية، ليبهروا العالم في أقوى النزالات في التاريخ".

إلى ذلك، تشهد هذه الليلة التاريخية في عالم الملاكمة للوزن الثقيل في ميدان الدرعية الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، إقامة لقاءات جانبية مهمة ولافتة للجماهير الحاضرة في أوزان أخرى مختلفة، حيث يلتقي الملاكم توم ليتيل بمنافسه محمد رسل مجيدوف بطل العالم السابق للهواة، ويواجه أليكساندر بوفيتكن خصمه مايكل هنتر، فضلاً عن نزال مرتقب بين فيليب هرجوفك وإيريك مولينا، كما سيواجه ملاكم مدينة ليدز في وزن الريشة الخفيف هوبي بيرس (1-0) ملاكم مدينة لوس أنجلوس للوزن المتوسط دييقو باكيو (7-0-6).

ويشتمل موسم الدرعية على العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق "فورمولا إي" الذي كان نقطة الانطلاق المميزة في اليومين الأولين من افتتاح الموسم، كما سيشهد إقامة "كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، وجولات الفروسية المؤهلة إلى أولمبياد "طوكيو 2020"، إلى جانب "نزال الدرعية التاريخي" في الملاكمة العالمية وما يسبقه من مواجهات تنافسية كبيرة.