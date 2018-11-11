بـ 1.2 مليار ريال .. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترسي عقوداً للإنشاء والتطوير

نسبة المبالغ المخصصة لتطوير الوادي الصناعي والمناطق السكنية بلغت نحو 20 %

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، ترسيتها عقوداً جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.2 مليار ريال خلال العام الحالي 2018، شملت قطاعات متعددة في المدينة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي؛ أن نسبة المبالغ المخصصة لتطوير الوادي الصناعي والمناطق السكنية ومرافقها من قيمة العقود بلغت نحو 20 %، بينما اتجهت 80 % من قيمة العقود لتطوير تجربة عملاء المدينة من السكان والمستثمرين والموظفين والزوار، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من المشاريع والخدمات والمنتجات في عدد من المجالات أبرزها قطاع السياحة والترفيه والرياضات العالمية, لافتاً إلى أن نسبة الشركات والمؤسسات الوطنية من القيمة الإجمالية للعقود تجاوزت 90 %.

وأكّد لنجاوي؛ استمرار الخطط التطويرية للمدينة لتعزيز القطاعات الإستراتيجية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة, حيث استقطب الوادي الصناعي أكثر من 110 شركات وطنية وعالمية حتى الآن, كما وصلت الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالله إلى 3.4 مليون حاوية سنوياً، مشيراً في الإطار نفسه إلى استمرار استثمارات المدينة في قطاع جودة الحياة، وذلك من خلال تطوير أكثر من 10 آلاف وحدة وأرض سكنية حتى الآن موزعة على 6 أحياء سكنية.

ولفت لنجاوي؛ إلى حرص المدينة على إعطاء أولوية لدعم تمكين الشباب السعودي عبر إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع النوعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين يأتي في مقدمتها مشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الانسان "طموح"، الذي يستهدف تدريب وتأهيل 10 آلاف طالب وطالبة بنهاية عام 2020، تم استكمال تدريب 3800 منهم حتى الآن.