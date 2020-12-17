النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك .. عبر بوابة الوحدة

في مباراة تألق فيها "بريجوفيتش"

تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.

‏انتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد تقدم لها بريجوفيتش محققًا هدف فريقه الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة عكسية من رودريغيز ليودع الأول الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 71 عزز الاتحاد النتيجة بالهدف الثالث عن طريق مدافع الوحدة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من "بريجوفيتش".

الاتحاد الوحدة كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك .. عبر بوابة الوحدة
سبق

تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.

‏انتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد تقدم لها بريجوفيتش محققًا هدف فريقه الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة عكسية من رودريغيز ليودع الأول الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 71 عزز الاتحاد النتيجة بالهدف الثالث عن طريق مدافع الوحدة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من "بريجوفيتش".

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:33 PM

الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك .. عبر بوابة الوحدة

في مباراة تألق فيها "بريجوفيتش"

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
8
1,865

تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.

‏انتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد تقدم لها بريجوفيتش محققًا هدف فريقه الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة عكسية من رودريغيز ليودع الأول الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 71 عزز الاتحاد النتيجة بالهدف الثالث عن طريق مدافع الوحدة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من "بريجوفيتش".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,660
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة