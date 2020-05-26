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156 إصابة جديدة بكورونا في السودان وتعافي 503

ارتفع العدد الكلي للحالات منذ بداية الوباء إلى 3976

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

السودان فيروس كورونا الجديد

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156 إصابة جديدة بكورونا في السودان وتعافي 503
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:55 AM

156 إصابة جديدة بكورونا في السودان وتعافي 503

ارتفع العدد الكلي للحالات منذ بداية الوباء إلى 3976

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

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