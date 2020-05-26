أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

156 إصابة جديدة بكورونا في السودان وتعافي 503 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-26 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.



وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 11:55 AM

156 إصابة جديدة بكورونا في السودان وتعافي 503 ارتفع العدد الكلي للحالات منذ بداية الوباء إلى 3976





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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.



وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.