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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

متحدث "الصحة" لـ"سبق": أنماط وأمور جديدة يجب أن نراعيها عند العودة إلى الحياة الطبيعية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أي مرحلة من مراحل العودة للحياة الطبيعية تخضع للتقييم وتقدير المخاطر، مبيناً في إجابة عن تساؤل "سبق" عن كيفية العودة للحياة الطبيعية رغم استمرار تسجيل تزايد في عدد حالات الإصابات، أنه وعند العودة يجب أن نراعي أنماطاً وأموراً جديدة في حياتنا اليومية بالالتزام بالبروتوكولات سواء في مقارّ العمل أو المطاعم أو الأسواق أو عند السفر في وسائل النقل؛ وذلك لخفض معدل انتشار الفيروس والعدوى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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متحدث "الصحة" لـ"سبق": أنماط وأمور جديدة يجب أن نراعيها عند العودة إلى الحياة الطبيعية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أي مرحلة من مراحل العودة للحياة الطبيعية تخضع للتقييم وتقدير المخاطر، مبيناً في إجابة عن تساؤل "سبق" عن كيفية العودة للحياة الطبيعية رغم استمرار تسجيل تزايد في عدد حالات الإصابات، أنه وعند العودة يجب أن نراعي أنماطاً وأموراً جديدة في حياتنا اليومية بالالتزام بالبروتوكولات سواء في مقارّ العمل أو المطاعم أو الأسواق أو عند السفر في وسائل النقل؛ وذلك لخفض معدل انتشار الفيروس والعدوى.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:21 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:54 PM

متحدث "الصحة" لـ"سبق": أنماط وأمور جديدة يجب أن نراعيها عند العودة إلى الحياة الطبيعية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
6,399

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أي مرحلة من مراحل العودة للحياة الطبيعية تخضع للتقييم وتقدير المخاطر، مبيناً في إجابة عن تساؤل "سبق" عن كيفية العودة للحياة الطبيعية رغم استمرار تسجيل تزايد في عدد حالات الإصابات، أنه وعند العودة يجب أن نراعي أنماطاً وأموراً جديدة في حياتنا اليومية بالالتزام بالبروتوكولات سواء في مقارّ العمل أو المطاعم أو الأسواق أو عند السفر في وسائل النقل؛ وذلك لخفض معدل انتشار الفيروس والعدوى.

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