حقائق عن "ملتقى النهضة".. غطاء لإثارة الفتنة وقلب الأنظمة.. منعته الكويت وحذر منه علماء السعودية

أسّسته وموّلته قطر بمشاركة "الإخوان" ونسق له "عزمي بشارة" بإشراف "المتهم السعودي"

بالتزامن مع بدء المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم سعودي اتُّهم بعدد من التهم؛ منها دعوته للتغيير في الحكومة السعودية والدعوة للخلافة في الوطن العربي، وتبنّيه ذلك بإشرافه على "ملتقى النهضة" يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية، وانعقاده عدة مرات في عدة دول، بحضور مفكرين ومثقفين، وإلقائه محاضرات محرّضة، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع معلومات مهمة تكشف حقيقة أهداف "ملتقى النهضة" المشبوه الذي عاد الحديث عنه ومن أسّسه ودعمه بكل السبل مالياً وإعلامياً.

وتذكر مصادر إعلامية أن "ملتقى النهضة"، وقفت قطر خلف إنشائه، وتمويله، وتأسيسه عام 2010م، حيث بدأ التسويق لفكرته على أنه ملتقى شبابي خليجي فكري، يقام بصفة دورية كل عام، وبالفعل تم عقد الدورة الأولى له في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور ومشاركة عدد من الأكاديميين، والدعاة، والباحثين الخليجيين والعرب المحسوبين على عدة تيارات سياسية ودينية أغلبها محظور كجماعة الإخوان، في حين انعقدت الدورة الثانية في الدوحة عام 2011م، وكان من المفترض أن تقام الدورة الثالثة في الكويت عام 2012م، لكن تم إلغاؤها من قبل الحكومة الكويتية قبل يوم واحد من موعدها الرسمي؛ بسبب أنه يحمل أفكاراً طاعنة في الشريعة ومخالفة.

وكشفت التقارير الإعلامية أن "ملتقى النهضة" هو مشروع إخواني بإشراف ودعم من الحكومة القطرية، وينسق له ويشرف عليه بشكل غير رسمي عضو الكنيست "الإسرائيلي" السابق عزمي بشارة، وعضوية شخصيات مؤيدة لولاية الفقيه الإيراني. وهو في حقيقته غطاء فكري لما يسمى بأكاديمية التغيير، التي تعد راعية الملتقى، والتي أسستها قطر أيضاً بهدف سري هو تغيير وإسقاط الأنظمة السياسية في دول الخليج العربية، كما حدث في بعض الدول مثل مصر، واليمن، وتونس، وليبيا، حيث تم تدريب 8 مجموعات تتكون كل مجموعة من 100 فرد؛ بهدف ممارسة العصيان المدني، وتحييد سلطات الدولة، والعمل على اختراق المجتمعات الخليجية، وخلق الفوضى، وتأليب المواطنين على قادة بلادهم، وزعزعة الثقة المتبادلة بينهم، وكانت الأكاديمية والملتقى حلقة الربط بين بعض الشخصيات المكلفة بإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية في دول الخليج العربي.

وفي ذات السياق، كان عدد من العلماء في المملكة قد حذروا في عام 2012م من "ملتقى النهضة"، ومن توجهات القائمين على الملتقى والمشاركين فيه، ومن أفكاره المناوئة لتطبيق الشريعة، والتهكم بفقه سلف الأمة، واستقطاب الشباب، وإيغار صدورهم ضد أهل العلم والدعوة، موضحين أن المشاركين في الملتقيات السابقة منهم الملحد، والنصراني، والرافضي، والمستشرق، والعلماني، والليبرالي. ولهم كتابات ومواقف في تبرير العنف والفوضى، وتجريم رجال الأمن.