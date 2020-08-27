إطلاق جائزة "الكيان الذهبي" بـ"تعليم عسير"

دعوة للتنافس بين المنسوبين للارتقاء والتقدم

دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني؛ جائزة "الكيان الذهبي" التي ينظمها مركز عسير للتميز، وتستهدف الإدارات التعليمية بتعليم المنطقة.

وأشار "الجوني"، في كلمته، إلى أن الجائزة يتوقع أن تكون حافزًا لتحسين وتجويد الأداء للإدارات ومنسوبيها، مثمنًا جهود مركز عسير للتميز ودوره البنّاء في القيادة إلى مراحل جديدة.

وأوضحت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة، أن الجائزة تعتبر دعوة إلى التنافس بين منسوبي التعليم للارتقاء والتقدم في مجال أعمالهم وصولًا إلى التميز بأعلى معانيه.

وأضافت أن الجائزة ستكون فصلية تقوم على عدة معايير تتوافق مع احتياجات ومتطلبات إدارة التعليم بالمنطقة.

وعن آلية الترشيح أوضح المسؤول عن الجائزة علي الزهراني، أنه سيتم تخصيص موقع إلكترونيً يتم من خلاله طلب الترشيح وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة لاستكمال بيانات الترشيح لكل إدارة.

وسيتم تخصيص جوائز مالية وشهادات شكر للإدارة الفائزة بعد الانتهاء من الفرز من قبل لجنة التحكيم المعتمدة من مركز عسير للتميز.