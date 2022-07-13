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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"

لمشاركته في حملة "براً بمكة" وتبرعه بملون ريال

كرّم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس اللجنة المركزية للحج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" يوسف علي إم أي، لمشاركته في حملة بِراً بمكة، والتي كانت تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة العوائل المحتاجة وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين تأثروا بالوضع الحالي بسبب جائحة كورونا، حيث تبرع يوسف علي بمبلغ مليون ريال لهذا المشروع.

وفي مناسبة خاصة تم إقامتها في مكتب أمير منطقة مكة المكرمة، تم تسليم درع التكريم من الأمير خالد الفيصل لرفيق محمد، مدير "لولو" في منطقة جدة، نيابة عن يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"
سبق

كرّم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس اللجنة المركزية للحج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" يوسف علي إم أي، لمشاركته في حملة بِراً بمكة، والتي كانت تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة العوائل المحتاجة وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين تأثروا بالوضع الحالي بسبب جائحة كورونا، حيث تبرع يوسف علي بمبلغ مليون ريال لهذا المشروع.

وفي مناسبة خاصة تم إقامتها في مكتب أمير منطقة مكة المكرمة، تم تسليم درع التكريم من الأمير خالد الفيصل لرفيق محمد، مدير "لولو" في منطقة جدة، نيابة عن يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:02 PM

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"

لمشاركته في حملة "براً بمكة" وتبرعه بملون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس اللجنة المركزية للحج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" يوسف علي إم أي، لمشاركته في حملة بِراً بمكة، والتي كانت تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة العوائل المحتاجة وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين تأثروا بالوضع الحالي بسبب جائحة كورونا، حيث تبرع يوسف علي بمبلغ مليون ريال لهذا المشروع.

وفي مناسبة خاصة تم إقامتها في مكتب أمير منطقة مكة المكرمة، تم تسليم درع التكريم من الأمير خالد الفيصل لرفيق محمد، مدير "لولو" في منطقة جدة، نيابة عن يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو".

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