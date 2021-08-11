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شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا

الدكتور "الدهمشي" يشكر ولاة الأمر والأطباء على جهودهم في مواجهة الفيروس

نشر الدكتور خالد الدهمشي، استشاري أمراض الباطنة ومدير المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، فيديو عبر حسابه على "تويتر" يعبّر عن فرحة الكوادر الطبية والتمريض في مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي" بإغلاق أجنحة العزل المخصصة لفيروس كورونا الجديد، في المستشفى العام وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات، وارتفاع نسبة التعافي ولله الحمد والمنة.

وكتب "الدهمشي": "‫#شكرًا_ولاة_أمورنا على
الدعم اللامحدود، ‫#شكرًا ‪@alenizi_ahmed شكرًا ‫#أبطال_الصحة".

يذكر أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 255118 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 291468 حالة، وإجمالي الوفيات 3233 حالة وفاة رحمهم الله.

وبلغ عدد الحالات النشطة 33117 والحالات الحرجة 1821 حالة، وذلك بحسب إعلان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس 2020.

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شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا
سبق

نشر الدكتور خالد الدهمشي، استشاري أمراض الباطنة ومدير المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، فيديو عبر حسابه على "تويتر" يعبّر عن فرحة الكوادر الطبية والتمريض في مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي" بإغلاق أجنحة العزل المخصصة لفيروس كورونا الجديد، في المستشفى العام وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات، وارتفاع نسبة التعافي ولله الحمد والمنة.

وكتب "الدهمشي": "‫#شكرًا_ولاة_أمورنا على
الدعم اللامحدود، ‫#شكرًا ‪@alenizi_ahmed شكرًا ‫#أبطال_الصحة".

يذكر أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 255118 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 291468 حالة، وإجمالي الوفيات 3233 حالة وفاة رحمهم الله.

وبلغ عدد الحالات النشطة 33117 والحالات الحرجة 1821 حالة، وذلك بحسب إعلان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس 2020.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:19 PM

شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا

الدكتور "الدهمشي" يشكر ولاة الأمر والأطباء على جهودهم في مواجهة الفيروس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
6,500

نشر الدكتور خالد الدهمشي، استشاري أمراض الباطنة ومدير المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، فيديو عبر حسابه على "تويتر" يعبّر عن فرحة الكوادر الطبية والتمريض في مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي" بإغلاق أجنحة العزل المخصصة لفيروس كورونا الجديد، في المستشفى العام وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات، وارتفاع نسبة التعافي ولله الحمد والمنة.

وكتب "الدهمشي": "‫#شكرًا_ولاة_أمورنا على
الدعم اللامحدود، ‫#شكرًا ‪@alenizi_ahmed شكرًا ‫#أبطال_الصحة".

يذكر أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 255118 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 291468 حالة، وإجمالي الوفيات 3233 حالة وفاة رحمهم الله.

وبلغ عدد الحالات النشطة 33117 والحالات الحرجة 1821 حالة، وذلك بحسب إعلان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس 2020.

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