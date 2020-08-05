أمانة عسير وبلدياتها تواجه "كورونا" بتطهير وتعقيم أكثر من 2000 موقع خلال أيام العيد

مستخدمة أكثر من 14 ألف كادر و2.851 معدّة وآلية وفي كافة مدن ومحافظات المنطقة

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لاتخاذ التدابير البلدية الوقائية من تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة، في نحو 2.084 موقعًا بالمنطقة خلال أيام عيد الأضحى، والتي باشرتها الفرق الميدانية بأكثر من 14 ألفًا من الكوادر المتخصصة، مدعومين بنحو 2.851 ما بين معدة وآلية، وشملت الأعمال تطهير وتعقيم 14.263 حاوية نفايات.

وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت وفق توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء والطرقات بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة.

ولفت إلى أن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية يأتي كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.