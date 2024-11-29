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الطالبات ضمن حضور أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان

على الرغم من أن غالبية الجامعات في البلاد أغلقت أبوابها

على الرغم من أن غالبية الجامعات في أفغانستان أغلقت أبوابها، منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أكثر من 3 أشهر؛ شهدت البلاد أول حفل تخرج جامعي منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي، مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة.

وتَسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، شهاداتهم الجامعية، مرتدين زي التخرج، وجلست الخريجات في صف وحدهن بعيدًا عن الذكور، مع تغطية وجوههن.

وكانت "طالبان" -وفق "سكاي نيوز عربية"- قد فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011.

وأقرت السلطات الأفغانية -في الأسابيع الأخيرة- بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما أقرت بحقهن في الاستمرار في وظائفهن.

وقال مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن أخوند: إن تعليم الفتيات "استؤنف إلى حد كبير".

ويأتي الحفل الجامعي في وقت تشهد البلاد فيه تزايدًا في الاضطرابات، وتقول الأمم المتحدة إن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان أصبح نشيطًا بشكل متزايد منذ سيطرة طالبان على السلطة.

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الطالبات ضمن حضور أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان
سبق

على الرغم من أن غالبية الجامعات في أفغانستان أغلقت أبوابها، منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أكثر من 3 أشهر؛ شهدت البلاد أول حفل تخرج جامعي منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي، مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة.

وتَسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، شهاداتهم الجامعية، مرتدين زي التخرج، وجلست الخريجات في صف وحدهن بعيدًا عن الذكور، مع تغطية وجوههن.

وكانت "طالبان" -وفق "سكاي نيوز عربية"- قد فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011.

وأقرت السلطات الأفغانية -في الأسابيع الأخيرة- بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما أقرت بحقهن في الاستمرار في وظائفهن.

وقال مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن أخوند: إن تعليم الفتيات "استؤنف إلى حد كبير".

ويأتي الحفل الجامعي في وقت تشهد البلاد فيه تزايدًا في الاضطرابات، وتقول الأمم المتحدة إن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان أصبح نشيطًا بشكل متزايد منذ سيطرة طالبان على السلطة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:16 PM

الطالبات ضمن حضور أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان

على الرغم من أن غالبية الجامعات في البلاد أغلقت أبوابها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من أن غالبية الجامعات في أفغانستان أغلقت أبوابها، منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أكثر من 3 أشهر؛ شهدت البلاد أول حفل تخرج جامعي منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي، مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة.

وتَسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، شهاداتهم الجامعية، مرتدين زي التخرج، وجلست الخريجات في صف وحدهن بعيدًا عن الذكور، مع تغطية وجوههن.

وكانت "طالبان" -وفق "سكاي نيوز عربية"- قد فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011.

وأقرت السلطات الأفغانية -في الأسابيع الأخيرة- بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما أقرت بحقهن في الاستمرار في وظائفهن.

وقال مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن أخوند: إن تعليم الفتيات "استؤنف إلى حد كبير".

ويأتي الحفل الجامعي في وقت تشهد البلاد فيه تزايدًا في الاضطرابات، وتقول الأمم المتحدة إن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان أصبح نشيطًا بشكل متزايد منذ سيطرة طالبان على السلطة.

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