فيديو.. شاهد ما كان يفعله حارس المرمى لحظة إحراز الهدف

شرَد حارس مرمى فريق "ديسبورغ"، مارك فليكن، عن مهمته قليلاً "فنال جزاءه"؛ إذ تَلَقّت شباكه هدفاً في مباراة ضد فريق إنغولشتات (2: 1)، ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قرّر "مارك فليكن"، أخذَ جرعة من الماء من علبة مخبأة في مرماه؛ بينما كان زملاؤه في الفريق يهاجمون؛ ولكن الوضع تغيّر في هذه الأثناء؛ فالحارس أدار ظهره ولم يرَ أن هجمتهم تحولت إلى مضادة؛ فتفاجأ بالكرة وهي تدخل شباكه الخالية.