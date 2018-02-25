النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. شاهد ما كان يفعله حارس المرمى لحظة إحراز الهدف

شرَد حارس مرمى فريق "ديسبورغ"، مارك فليكن، عن مهمته قليلاً "فنال جزاءه"؛ إذ تَلَقّت شباكه هدفاً في مباراة ضد فريق إنغولشتات (2: 1)، ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قرّر "مارك فليكن"، أخذَ جرعة من الماء من علبة مخبأة في مرماه؛ بينما كان زملاؤه في الفريق يهاجمون؛ ولكن الوضع تغيّر في هذه الأثناء؛ فالحارس أدار ظهره ولم يرَ أن هجمتهم تحولت إلى مضادة؛ فتفاجأ بالكرة وهي تدخل شباكه الخالية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. شاهد ما كان يفعله حارس المرمى لحظة إحراز الهدف
سبق

شرَد حارس مرمى فريق "ديسبورغ"، مارك فليكن، عن مهمته قليلاً "فنال جزاءه"؛ إذ تَلَقّت شباكه هدفاً في مباراة ضد فريق إنغولشتات (2: 1)، ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قرّر "مارك فليكن"، أخذَ جرعة من الماء من علبة مخبأة في مرماه؛ بينما كان زملاؤه في الفريق يهاجمون؛ ولكن الوضع تغيّر في هذه الأثناء؛ فالحارس أدار ظهره ولم يرَ أن هجمتهم تحولت إلى مضادة؛ فتفاجأ بالكرة وهي تدخل شباكه الخالية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
08:14 AM

فيديو.. شاهد ما كان يفعله حارس المرمى لحظة إحراز الهدف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,028

شرَد حارس مرمى فريق "ديسبورغ"، مارك فليكن، عن مهمته قليلاً "فنال جزاءه"؛ إذ تَلَقّت شباكه هدفاً في مباراة ضد فريق إنغولشتات (2: 1)، ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قرّر "مارك فليكن"، أخذَ جرعة من الماء من علبة مخبأة في مرماه؛ بينما كان زملاؤه في الفريق يهاجمون؛ ولكن الوضع تغيّر في هذه الأثناء؛ فالحارس أدار ظهره ولم يرَ أن هجمتهم تحولت إلى مضادة؛ فتفاجأ بالكرة وهي تدخل شباكه الخالية.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,404
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,411
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,993
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,547

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة