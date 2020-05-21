خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والمسرات.