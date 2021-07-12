النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

التسجيل يبدأ من اليوم حتى 11 أغسطس المقبل.. والجائزة تصل إلى 100 ألف ريال

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، مسابقة لتصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، وهي موجهة لكل المصممين والخطاطين والفنانين، وبجائزة تصل إلى 100 ألف ريال للشعار الفائز.

وذكرت الوزارة أن التسجيل يبدأ من اليوم الاثنين وحتى يوم 11 أغسطس المقبل، عبر الرابط الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/mbs_design_competition.

وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
سبق

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، مسابقة لتصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، وهي موجهة لكل المصممين والخطاطين والفنانين، وبجائزة تصل إلى 100 ألف ريال للشعار الفائز.

وذكرت الوزارة أن التسجيل يبدأ من اليوم الاثنين وحتى يوم 11 أغسطس المقبل، عبر الرابط الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/mbs_design_competition.

وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:10 PM

"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

التسجيل يبدأ من اليوم حتى 11 أغسطس المقبل.. والجائزة تصل إلى 100 ألف ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
312

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، مسابقة لتصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، وهي موجهة لكل المصممين والخطاطين والفنانين، وبجائزة تصل إلى 100 ألف ريال للشعار الفائز.

وذكرت الوزارة أن التسجيل يبدأ من اليوم الاثنين وحتى يوم 11 أغسطس المقبل، عبر الرابط الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/mbs_design_competition.

وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة