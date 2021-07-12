وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.
وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.
وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.
وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:10 PM
"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
التسجيل يبدأ من اليوم حتى 11 أغسطس المقبل.. والجائزة تصل إلى 100 ألف ريال
وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.
وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.