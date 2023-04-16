مكة تشهد تسجيل ارتفاع طفيف في معدل إصابات "كورونا"
إجمالي الحالات المسجلة فيها منذ بداية الأزمة 1259 شخصًا
سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا طفيفًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل 58 حالة أمس بزيادة عن يوم أمس الأول الذي تضمن 40 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1259 حالة، منها 1110 حالات نشطة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 124 .
وبلغ عدد الوفيات بمكة 24 حالة بعد أن سجلت أمس حالتي وفاة جديدتين.
هادي العصيمي
مكة المكرمة
عبدالرزاق البجالي
مكة المكرمة
فيروس كورونا الجديد
مكة تشهد تسجيل ارتفاع طفيف في معدل إصابات "كورونا"
هادي العصيمي
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-04-16
سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا طفيفًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل 58 حالة أمس بزيادة عن يوم أمس الأول الذي تضمن 40 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1259 حالة، منها 1110 حالات نشطة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 124 .
وبلغ عدد الوفيات بمكة 24 حالة بعد أن سجلت أمس حالتي وفاة جديدتين.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:28 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
06:59 PM
مكة تشهد تسجيل ارتفاع طفيف في معدل إصابات "كورونا"
إجمالي الحالات المسجلة فيها منذ بداية الأزمة 1259 شخصًا
سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا طفيفًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل 58 حالة أمس بزيادة عن يوم أمس الأول الذي تضمن 40 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1259 حالة، منها 1110 حالات نشطة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 124 .
وبلغ عدد الوفيات بمكة 24 حالة بعد أن سجلت أمس حالتي وفاة جديدتين.