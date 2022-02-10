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زعيم المعارضة التركية: لن أدفع فاتورة الكهرباء!

فيما تزداد تكلفة المعيشة مع قفز معدل التضخم في يناير

قال زعيم حزب المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة.

وتوجه "كيليتشدار أوغلو"، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، إلى أردوغان قائلاً: "تراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء الذي وقعت عليه ليلة 31 ديسمبر"، مضيفاً: "حتى يسحب أردوغان زيادات الأسعار التي وقعها في 31 ديسمبر، لن أدفع أيًا من فواتير الكهرباء الخاصة بي اعتبارًا من اليوم".

وسأل: "لماذا تضخمت فواتير الكهرباء؟ من يشتهي شريحة من الخبز الجاف؟ لا يسعنا إلا أن نضع حدًا لهذا الاضطهاد معًا"، مشيرًا إلى أنه "بينما يستمتع رجال الحاشية بالحياة الثرية، يحاول الملايين من الناس تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة"، بحسب "روسيا اليوم".

ودعمت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، الحملة التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وشاركت مقطع فيديو لمواطن يحمل فاتورة باهظة.

كما شارك نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، تونكاي أوزكان، مقطع الفيديو الخاص بكيليتشدار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أنا لن أدفع فاتورتي حتى يتم سحب الزيادة على أسعار الكهرباء".

وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50% بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لكنها زادت أيضًا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.

المعارضة التركية تركيا

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زعيم المعارضة التركية: لن أدفع فاتورة الكهرباء!
سبق

قال زعيم حزب المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة.

وتوجه "كيليتشدار أوغلو"، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، إلى أردوغان قائلاً: "تراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء الذي وقعت عليه ليلة 31 ديسمبر"، مضيفاً: "حتى يسحب أردوغان زيادات الأسعار التي وقعها في 31 ديسمبر، لن أدفع أيًا من فواتير الكهرباء الخاصة بي اعتبارًا من اليوم".

وسأل: "لماذا تضخمت فواتير الكهرباء؟ من يشتهي شريحة من الخبز الجاف؟ لا يسعنا إلا أن نضع حدًا لهذا الاضطهاد معًا"، مشيرًا إلى أنه "بينما يستمتع رجال الحاشية بالحياة الثرية، يحاول الملايين من الناس تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة"، بحسب "روسيا اليوم".

ودعمت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، الحملة التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وشاركت مقطع فيديو لمواطن يحمل فاتورة باهظة.

كما شارك نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، تونكاي أوزكان، مقطع الفيديو الخاص بكيليتشدار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أنا لن أدفع فاتورتي حتى يتم سحب الزيادة على أسعار الكهرباء".

وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50% بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لكنها زادت أيضًا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:14 PM

زعيم المعارضة التركية: لن أدفع فاتورة الكهرباء!

فيما تزداد تكلفة المعيشة مع قفز معدل التضخم في يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال زعيم حزب المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة.

وتوجه "كيليتشدار أوغلو"، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، إلى أردوغان قائلاً: "تراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء الذي وقعت عليه ليلة 31 ديسمبر"، مضيفاً: "حتى يسحب أردوغان زيادات الأسعار التي وقعها في 31 ديسمبر، لن أدفع أيًا من فواتير الكهرباء الخاصة بي اعتبارًا من اليوم".

وسأل: "لماذا تضخمت فواتير الكهرباء؟ من يشتهي شريحة من الخبز الجاف؟ لا يسعنا إلا أن نضع حدًا لهذا الاضطهاد معًا"، مشيرًا إلى أنه "بينما يستمتع رجال الحاشية بالحياة الثرية، يحاول الملايين من الناس تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة"، بحسب "روسيا اليوم".

ودعمت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، الحملة التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وشاركت مقطع فيديو لمواطن يحمل فاتورة باهظة.

كما شارك نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، تونكاي أوزكان، مقطع الفيديو الخاص بكيليتشدار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أنا لن أدفع فاتورتي حتى يتم سحب الزيادة على أسعار الكهرباء".

وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50% بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لكنها زادت أيضًا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.

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