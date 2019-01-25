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ضبط "نيبالي" يقود شاحنة عكس السير بحالة غير طبيعية بالسيل

سيطر عليه رجال أمن الطرق وبحوزته علبتا مسكر

تحقق شرطة السيل مع مقيم من جنسية نيبالية بعد أن تم ضبطه من قبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وهو في حالة غير طبيعية.

وتفصيلا: رصد رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز السيل والتابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ شاحنة تسير عكس السير باتجاه الطائف بعد منتصف الليل ومعرضا حياة مرتادي الطريق للخطر.

وجرى على الفور اعتراض الشاحنة واستيقافها وإخضاع قائدها والسيطرة عليه، اتضح أنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيش الشاحنة عثر بداخلها على علبتين ماء عرق تنبعث منهما رائحة كريهة.

تم إعداد محضر بالواقعة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة السيل.

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ضبط "نيبالي" يقود شاحنة عكس السير بحالة غير طبيعية بالسيل
سبق

تحقق شرطة السيل مع مقيم من جنسية نيبالية بعد أن تم ضبطه من قبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وهو في حالة غير طبيعية.

وتفصيلا: رصد رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز السيل والتابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ شاحنة تسير عكس السير باتجاه الطائف بعد منتصف الليل ومعرضا حياة مرتادي الطريق للخطر.

وجرى على الفور اعتراض الشاحنة واستيقافها وإخضاع قائدها والسيطرة عليه، اتضح أنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيش الشاحنة عثر بداخلها على علبتين ماء عرق تنبعث منهما رائحة كريهة.

تم إعداد محضر بالواقعة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة السيل.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
09:12 PM

ضبط "نيبالي" يقود شاحنة عكس السير بحالة غير طبيعية بالسيل

سيطر عليه رجال أمن الطرق وبحوزته علبتا مسكر

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أحمد العبدالله - الطائف
4
2,858

تحقق شرطة السيل مع مقيم من جنسية نيبالية بعد أن تم ضبطه من قبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وهو في حالة غير طبيعية.

وتفصيلا: رصد رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز السيل والتابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ شاحنة تسير عكس السير باتجاه الطائف بعد منتصف الليل ومعرضا حياة مرتادي الطريق للخطر.

وجرى على الفور اعتراض الشاحنة واستيقافها وإخضاع قائدها والسيطرة عليه، اتضح أنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيش الشاحنة عثر بداخلها على علبتين ماء عرق تنبعث منهما رائحة كريهة.

تم إعداد محضر بالواقعة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة السيل.

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