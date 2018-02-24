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لقاء لتعزيز العمل الخيري والاجتماعي بمحافظة المندق

" القلطي" يستقبل  أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالباحة

استقبل محافظ المندق، صالح بن محمد القلطي، أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة، علي بن جمعان آل سرور، ومدير مشروع تعزيز العمل الاجتماعي بمؤسسة الملك خالد، المستشار ماهر أبو حجلة، وبحضور القيادات الاجتماعية من المتطوعين ممثلي الجهات الخيرية والاجتماعية بالمحافظة.

جاء ذلك، لاستعراض آليات عمل ومهام المشروع، ودوره في تطوير عمل المجلس التنسيقي لتمكينه من القيام بدور فاعل في تطوير القطاع الثالث وتعزيز مشاركته في العملية التنموية.

ورحب المحافظ بهذا المشروع، موجهًا الشكر إلى أمير منطقة الباحة، رئيس المجلس التنسيقي، على دعمه وحرصه على إحداث نقلة تنموية نوعية بالمنطقة على الأصعدة كافة، والشكر لمؤسسة الملك خالد كمؤسسة تنموية ذات خبرة وتجارب كبيرة على الدور الذي تقوم فيه بالمنطقة.

كما أبدى استعداد المحافظة لدعم وتقديم الإمكانات المتاحة كافة، لاستضافة أي نشاط أو فعالية تساهم في تنمية المنظمات غير الربحية.

وعقد اجتماع مطول في قاعة محافظة المندق، بحضور ورعاية وكيل محافظ المندق، المهندس عبدالعزيز بن مساعد أبو الرقوش، مع ممثلي الجمعيات ولجان التنمية والمكاتب التعاونية؛ لمناقشة احتياجات وهموم القطاع الثالث، والمعيقات التي تواجهه، وسبل التعامل معها، ودور المجلس التنسيقي في تذليل هذه العقبات، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وأهمية التركيز على تأهيل الكفاءات وتنمية الموارد المالية، والخروج بأفكار ومبادرات غير تقليدية، تعيد لهذا القطاع دوره الحقيقي في العملية التنموية، وعلى أن يتم إشراك قطاعات المجتمع كافة في عمليات التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشاريع، مع العمل على استقطاب الشباب، وإشراكهم في عضوية مجالس إدارة المنظمات غير الربحية وفي عمليات صنع القرار.

وطالب الحضور باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية؛ لما تحققه من فائدة كببرة في تنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والخبرات، وإيجاد الحلول للمعيقات، واستعراض قصص النحاح.

وفي ختام اللقاء شكر ممثلو المنظمات، محافظ، ووكيل محافظة المندق، على هذه المبادرة التي جمعت المنظات غير الربحية في المحافظة، ولما حققه هذا اللقاء من دعم معنوي كبير للمتطوعين في هذا القطاع، وأعربوا عن تطلعهم للمزيد من العطاء والإنجازات لخدمة أبناء المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لقاء لتعزيز العمل الخيري والاجتماعي بمحافظة المندق
سبق

استقبل محافظ المندق، صالح بن محمد القلطي، أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة، علي بن جمعان آل سرور، ومدير مشروع تعزيز العمل الاجتماعي بمؤسسة الملك خالد، المستشار ماهر أبو حجلة، وبحضور القيادات الاجتماعية من المتطوعين ممثلي الجهات الخيرية والاجتماعية بالمحافظة.

جاء ذلك، لاستعراض آليات عمل ومهام المشروع، ودوره في تطوير عمل المجلس التنسيقي لتمكينه من القيام بدور فاعل في تطوير القطاع الثالث وتعزيز مشاركته في العملية التنموية.

ورحب المحافظ بهذا المشروع، موجهًا الشكر إلى أمير منطقة الباحة، رئيس المجلس التنسيقي، على دعمه وحرصه على إحداث نقلة تنموية نوعية بالمنطقة على الأصعدة كافة، والشكر لمؤسسة الملك خالد كمؤسسة تنموية ذات خبرة وتجارب كبيرة على الدور الذي تقوم فيه بالمنطقة.

كما أبدى استعداد المحافظة لدعم وتقديم الإمكانات المتاحة كافة، لاستضافة أي نشاط أو فعالية تساهم في تنمية المنظمات غير الربحية.

وعقد اجتماع مطول في قاعة محافظة المندق، بحضور ورعاية وكيل محافظ المندق، المهندس عبدالعزيز بن مساعد أبو الرقوش، مع ممثلي الجمعيات ولجان التنمية والمكاتب التعاونية؛ لمناقشة احتياجات وهموم القطاع الثالث، والمعيقات التي تواجهه، وسبل التعامل معها، ودور المجلس التنسيقي في تذليل هذه العقبات، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وأهمية التركيز على تأهيل الكفاءات وتنمية الموارد المالية، والخروج بأفكار ومبادرات غير تقليدية، تعيد لهذا القطاع دوره الحقيقي في العملية التنموية، وعلى أن يتم إشراك قطاعات المجتمع كافة في عمليات التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشاريع، مع العمل على استقطاب الشباب، وإشراكهم في عضوية مجالس إدارة المنظمات غير الربحية وفي عمليات صنع القرار.

وطالب الحضور باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية؛ لما تحققه من فائدة كببرة في تنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والخبرات، وإيجاد الحلول للمعيقات، واستعراض قصص النحاح.

وفي ختام اللقاء شكر ممثلو المنظمات، محافظ، ووكيل محافظة المندق، على هذه المبادرة التي جمعت المنظات غير الربحية في المحافظة، ولما حققه هذا اللقاء من دعم معنوي كبير للمتطوعين في هذا القطاع، وأعربوا عن تطلعهم للمزيد من العطاء والإنجازات لخدمة أبناء المحافظة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
05:16 PM

لقاء لتعزيز العمل الخيري والاجتماعي بمحافظة المندق

" القلطي" يستقبل  أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل محافظ المندق، صالح بن محمد القلطي، أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة، علي بن جمعان آل سرور، ومدير مشروع تعزيز العمل الاجتماعي بمؤسسة الملك خالد، المستشار ماهر أبو حجلة، وبحضور القيادات الاجتماعية من المتطوعين ممثلي الجهات الخيرية والاجتماعية بالمحافظة.

جاء ذلك، لاستعراض آليات عمل ومهام المشروع، ودوره في تطوير عمل المجلس التنسيقي لتمكينه من القيام بدور فاعل في تطوير القطاع الثالث وتعزيز مشاركته في العملية التنموية.

ورحب المحافظ بهذا المشروع، موجهًا الشكر إلى أمير منطقة الباحة، رئيس المجلس التنسيقي، على دعمه وحرصه على إحداث نقلة تنموية نوعية بالمنطقة على الأصعدة كافة، والشكر لمؤسسة الملك خالد كمؤسسة تنموية ذات خبرة وتجارب كبيرة على الدور الذي تقوم فيه بالمنطقة.

كما أبدى استعداد المحافظة لدعم وتقديم الإمكانات المتاحة كافة، لاستضافة أي نشاط أو فعالية تساهم في تنمية المنظمات غير الربحية.

وعقد اجتماع مطول في قاعة محافظة المندق، بحضور ورعاية وكيل محافظ المندق، المهندس عبدالعزيز بن مساعد أبو الرقوش، مع ممثلي الجمعيات ولجان التنمية والمكاتب التعاونية؛ لمناقشة احتياجات وهموم القطاع الثالث، والمعيقات التي تواجهه، وسبل التعامل معها، ودور المجلس التنسيقي في تذليل هذه العقبات، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وأهمية التركيز على تأهيل الكفاءات وتنمية الموارد المالية، والخروج بأفكار ومبادرات غير تقليدية، تعيد لهذا القطاع دوره الحقيقي في العملية التنموية، وعلى أن يتم إشراك قطاعات المجتمع كافة في عمليات التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشاريع، مع العمل على استقطاب الشباب، وإشراكهم في عضوية مجالس إدارة المنظمات غير الربحية وفي عمليات صنع القرار.

وطالب الحضور باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية؛ لما تحققه من فائدة كببرة في تنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والخبرات، وإيجاد الحلول للمعيقات، واستعراض قصص النحاح.

وفي ختام اللقاء شكر ممثلو المنظمات، محافظ، ووكيل محافظة المندق، على هذه المبادرة التي جمعت المنظات غير الربحية في المحافظة، ولما حققه هذا اللقاء من دعم معنوي كبير للمتطوعين في هذا القطاع، وأعربوا عن تطلعهم للمزيد من العطاء والإنجازات لخدمة أبناء المحافظة.

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