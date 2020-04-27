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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

إيصال الدواء لـ4 آلاف مستفيد بالشرقية خلال أسبوعين

ضمن خطة للتسهيل على المرضى خلال منع التجول

استطاعت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، من خلال ثماني منشآت صحية تابعة لها بالمنطقة، إيصال الدواء لأكثر من 4326 مستفيداً في منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن المستشفيات التابعة لها بادرت بخدمة المرضى من خلال إيصال الدواء للمنازل، حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 1936 وصفة، إضافة إلى 1125 وصفة تم إيصالها لمرضى مجمع الدمام الطبي، و426 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى بقيق العام، و309 وصفات دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الجبيل العام.

وتم إيصال 200 وصفة دوائية لمرضى مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، إضافة إلى 167 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و95 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى مليجة، فيما تم إيصال 68 وصفة دوائية لمرضى مستشفى الخفجي العام.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الهدف من هذه الخطوة هو التسهيل على المرضى الذين لا يمكنهم مراجعة المستشفيات في ظل منع التجول المفروض من الجهات المختصة في الوقت الراهن.

وبإمكان المرضى تعبئة النماذج الخاصة بطلب صرف الدواء من المستشفى عبر الملفات الطبية تمهيداً لإيصال الدواء لمنازلهم دون عناء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيصال الدواء لـ4 آلاف مستفيد بالشرقية خلال أسبوعين
سبق

استطاعت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، من خلال ثماني منشآت صحية تابعة لها بالمنطقة، إيصال الدواء لأكثر من 4326 مستفيداً في منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن المستشفيات التابعة لها بادرت بخدمة المرضى من خلال إيصال الدواء للمنازل، حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 1936 وصفة، إضافة إلى 1125 وصفة تم إيصالها لمرضى مجمع الدمام الطبي، و426 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى بقيق العام، و309 وصفات دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الجبيل العام.

وتم إيصال 200 وصفة دوائية لمرضى مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، إضافة إلى 167 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و95 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى مليجة، فيما تم إيصال 68 وصفة دوائية لمرضى مستشفى الخفجي العام.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الهدف من هذه الخطوة هو التسهيل على المرضى الذين لا يمكنهم مراجعة المستشفيات في ظل منع التجول المفروض من الجهات المختصة في الوقت الراهن.

وبإمكان المرضى تعبئة النماذج الخاصة بطلب صرف الدواء من المستشفى عبر الملفات الطبية تمهيداً لإيصال الدواء لمنازلهم دون عناء.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:24 PM

إيصال الدواء لـ4 آلاف مستفيد بالشرقية خلال أسبوعين

ضمن خطة للتسهيل على المرضى خلال منع التجول

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عبدالله السالم - الدمام
0
1,036

استطاعت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، من خلال ثماني منشآت صحية تابعة لها بالمنطقة، إيصال الدواء لأكثر من 4326 مستفيداً في منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن المستشفيات التابعة لها بادرت بخدمة المرضى من خلال إيصال الدواء للمنازل، حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 1936 وصفة، إضافة إلى 1125 وصفة تم إيصالها لمرضى مجمع الدمام الطبي، و426 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى بقيق العام، و309 وصفات دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الجبيل العام.

وتم إيصال 200 وصفة دوائية لمرضى مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، إضافة إلى 167 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و95 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مستشفى مليجة، فيما تم إيصال 68 وصفة دوائية لمرضى مستشفى الخفجي العام.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الهدف من هذه الخطوة هو التسهيل على المرضى الذين لا يمكنهم مراجعة المستشفيات في ظل منع التجول المفروض من الجهات المختصة في الوقت الراهن.

وبإمكان المرضى تعبئة النماذج الخاصة بطلب صرف الدواء من المستشفى عبر الملفات الطبية تمهيداً لإيصال الدواء لمنازلهم دون عناء.

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