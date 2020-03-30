"تعليم جدة" تضع مرافقها وإمكاناتها تحت تصرف "الصحة" لمواجهة "كورونا"

أكثر من 40 حافلة إلى جانب مرافق "بيت الطالب" و"المعسكر الكشفي"

في إطار تكامل الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة كل إمكاناتها البشرية ومرافقها من المباني التعليمية، ووسائل النقل من حافلات وطواقم الخدمات، تحت تصرف وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بجدة، اسهاما منها لمواجهة فيروس "كورونا".

وشملت أوجه التعاون بين "تعليم جدة" ومديرية الشؤون الصحية توفير أكثر من 40 حافلة، إلى جانب إتاحة مرافق كل من بيت الطالب والمعسكر الكشفي وجميع المباني، والمنشآت التعليمية للاستفادة منها من قبل الصحة، وكذلك القيام بالتوعوية المستمرة للطلاب والطالبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المدرسية المختلفة.

وأوضح المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، أنه تماشياً مع التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود الذي وفرته لمحاصرة الوباء والقضاء عليه بمشيئة الله، وبناء على توجيهات وزير التعليم واستشعارا للمسؤولية الاجتماعية، فقد تم وضع كل إمكانيات "تعليم جدة" تحت تصرف وزارة الصحة، مشيداً بجهود وزارة الصحة ومنسوبيها ووعي وتعاون المجتمع، سائلاً الله أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق.