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ملايين الفلبينيين يصوّتون لإقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.. اليوم

وسط إجراءات أمنية مشددة.. والنتائج بعد 4 أيام

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في المنطقة الواقعة في جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك): إن أكثر من 2.83 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية، من حقهم التصويت في الاستفتاء الذي سيستمر حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت جرينتش).

وستُجرى جولة ثانية في السادس من فبراير المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.

وقال المتحدث باسم "كوميليك" جيمس جيمينيز: إنه سيتم فرز الأصوات يدوياً، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.

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ملايين الفلبينيين يصوّتون لإقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.. اليوم
سبق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في المنطقة الواقعة في جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك): إن أكثر من 2.83 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية، من حقهم التصويت في الاستفتاء الذي سيستمر حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت جرينتش).

وستُجرى جولة ثانية في السادس من فبراير المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.

وقال المتحدث باسم "كوميليك" جيمس جيمينيز: إنه سيتم فرز الأصوات يدوياً، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:17 AM

ملايين الفلبينيين يصوّتون لإقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.. اليوم

وسط إجراءات أمنية مشددة.. والنتائج بعد 4 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في المنطقة الواقعة في جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك): إن أكثر من 2.83 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية، من حقهم التصويت في الاستفتاء الذي سيستمر حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت جرينتش).

وستُجرى جولة ثانية في السادس من فبراير المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.

وقال المتحدث باسم "كوميليك" جيمس جيمينيز: إنه سيتم فرز الأصوات يدوياً، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.

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200 مليون

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15,459
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