"الزهراني" يُرزق بـ"نايف"

رُزق عمر علي محمد الزهراني، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "نايف".

ويتلقى "الزهراني" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.