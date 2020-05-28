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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

المدينة المنورة تتخطى نسبة 82% بحالات الشفاء من مصابي كورونا

1608 إصابات نشطة.. وسجلت اليوم 358 حالة تعافٍ جديدة

تواصل المدينة المنورة تسجيل ارتفاع كبير في نسبة المتعافين من فيروس كورونا، حيث تجاوزت نسبة التعافي 82% وبلغ العدد الإجمالي 7745 حالة شفاء، من إجمالي الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة وعددها 9400 ، حيث شهدت المدينة المنورة اليوم 50 حالة إصابة جديدة.

وتشهد المدينة المنورة 1608 حالات نشطة سواء في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومة في المستشفيات، بنسبة تعتبر أقل من 18%، فيما توفي 47 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.5 من إجمالي عدد الحالات.

وجاءت المدينة المنورة في المركز السادس بين مدن ومحافظات المملكة من حيث عدد الإصابات، كما سجلت اليوم 358 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة تتخطى نسبة 82% بحالات الشفاء من مصابي كورونا
سبق

تواصل المدينة المنورة تسجيل ارتفاع كبير في نسبة المتعافين من فيروس كورونا، حيث تجاوزت نسبة التعافي 82% وبلغ العدد الإجمالي 7745 حالة شفاء، من إجمالي الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة وعددها 9400 ، حيث شهدت المدينة المنورة اليوم 50 حالة إصابة جديدة.

وتشهد المدينة المنورة 1608 حالات نشطة سواء في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومة في المستشفيات، بنسبة تعتبر أقل من 18%، فيما توفي 47 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.5 من إجمالي عدد الحالات.

وجاءت المدينة المنورة في المركز السادس بين مدن ومحافظات المملكة من حيث عدد الإصابات، كما سجلت اليوم 358 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:55 PM

المدينة المنورة تتخطى نسبة 82% بحالات الشفاء من مصابي كورونا

1608 إصابات نشطة.. وسجلت اليوم 358 حالة تعافٍ جديدة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,693

تواصل المدينة المنورة تسجيل ارتفاع كبير في نسبة المتعافين من فيروس كورونا، حيث تجاوزت نسبة التعافي 82% وبلغ العدد الإجمالي 7745 حالة شفاء، من إجمالي الحالات التي سجلتها وزارة الصحة في المدينة المنورة وعددها 9400 ، حيث شهدت المدينة المنورة اليوم 50 حالة إصابة جديدة.

وتشهد المدينة المنورة 1608 حالات نشطة سواء في المحاجر الصحية أو الحجر المنزلي أو منومة في المستشفيات، بنسبة تعتبر أقل من 18%، فيما توفي 47 شخصًا بنسبة بلغت أقل من 0.5 من إجمالي عدد الحالات.

وجاءت المدينة المنورة في المركز السادس بين مدن ومحافظات المملكة من حيث عدد الإصابات، كما سجلت اليوم 358 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.

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