عقد وفدان رسميان من قطر والإمارات، في الدوحة اليوم، ثالث اجتماع لمتابعة بيان العُلا الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير 2021م. وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا. وأكد الاجتماع أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

قطر والإمارات تبحثان في الدوحة آليات وإجراءات تنفيذ بيان العُلا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-10 عقد وفدان رسميان من قطر والإمارات، في الدوحة اليوم، ثالث اجتماع لمتابعة بيان العُلا الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير 2021م.



وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا.



وأكد الاجتماع أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 11:25 PM

قطر والإمارات تبحثان في الدوحة آليات وإجراءات تنفيذ بيان العُلا صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها السعودية في يناير 2021م





A A A





4 مشاركة

عقد وفدان رسميان من قطر والإمارات، في الدوحة اليوم، ثالث اجتماع لمتابعة بيان العُلا الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير 2021م.



وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا.



وأكد الاجتماع أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.