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وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين

أكد نقلهم إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية

حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة 4 صحفيين يمنيين مختطفين لديها.

وقال "الإرياني": مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بإخفاء الصحفيين الأربعة قسرياً ومنع الزيارة عنهم، وانقطعت أخبارهم إثر نقلهم لأحد معتقلاتها غير القانونية.

وأشار إلى أن المعلومات تؤكد قيام مليشيا الحوثي بنقل الصحفيين إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية من تعليق وضرب بالعصي الحديدية والأسلاك الكهربائية في مناطق حساسة، وتدهور وضعهم الصحي أثر منعهم من تناول الأدوية لأمراض أصيبوا بها أثناء فترة اعتقالهم التي تتجاوز ست سنوات.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين وكل الصحفيين بإدانة جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للصحفيين الأربعة وإخفائهم قسرياً، وممارسة الضغط على قيادات المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

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وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين
سبق

حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة 4 صحفيين يمنيين مختطفين لديها.

وقال "الإرياني": مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بإخفاء الصحفيين الأربعة قسرياً ومنع الزيارة عنهم، وانقطعت أخبارهم إثر نقلهم لأحد معتقلاتها غير القانونية.

وأشار إلى أن المعلومات تؤكد قيام مليشيا الحوثي بنقل الصحفيين إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية من تعليق وضرب بالعصي الحديدية والأسلاك الكهربائية في مناطق حساسة، وتدهور وضعهم الصحي أثر منعهم من تناول الأدوية لأمراض أصيبوا بها أثناء فترة اعتقالهم التي تتجاوز ست سنوات.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين وكل الصحفيين بإدانة جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للصحفيين الأربعة وإخفائهم قسرياً، وممارسة الضغط على قيادات المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:40 PM

وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين

أكد نقلهم إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة 4 صحفيين يمنيين مختطفين لديها.

وقال "الإرياني": مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بإخفاء الصحفيين الأربعة قسرياً ومنع الزيارة عنهم، وانقطعت أخبارهم إثر نقلهم لأحد معتقلاتها غير القانونية.

وأشار إلى أن المعلومات تؤكد قيام مليشيا الحوثي بنقل الصحفيين إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية من تعليق وضرب بالعصي الحديدية والأسلاك الكهربائية في مناطق حساسة، وتدهور وضعهم الصحي أثر منعهم من تناول الأدوية لأمراض أصيبوا بها أثناء فترة اعتقالهم التي تتجاوز ست سنوات.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين وكل الصحفيين بإدانة جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للصحفيين الأربعة وإخفائهم قسرياً، وممارسة الضغط على قيادات المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

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