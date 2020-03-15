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لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا"

دعا إلى تعبئةٍ عامة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، فرض حالة طوارئ طبية في البلاد؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.


ودعا مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل.


لبنان الرئيس اللبناني ميشال عون حالة طوارئ طبية مجلس الدفاع الأعلى في لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا"
سبق

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، فرض حالة طوارئ طبية في البلاد؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.


ودعا مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل.


15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:45 PM

لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا"

دعا إلى تعبئةٍ عامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، فرض حالة طوارئ طبية في البلاد؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.


ودعا مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل.


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