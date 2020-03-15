لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا"

دعا إلى تعبئةٍ عامة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، فرض حالة طوارئ طبية في البلاد؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.



ودعا مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل.



