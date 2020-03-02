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استنزاف وعزل .. 4 خدمات غائبة عن "ريان مكة" والسكان يجدّدون المناشدة

مخطط يفتقر إلى مدارس البنين والبنات بمراحلها رغم وجود أراضٍ خاصة بـ "التعليم"

جدّد أهالي حي الريان بمكة المكرّمة، مطالبهم، لتوفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، منذ إنشائه، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.

وقال الأهالي في شكواهم: "منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرّمة، وهو يفتقر إلى عديد من الخدمات المهمة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني عدم توافر شبكة المياه؛ ما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلاً عن افتقاده شبكة الصرف الصحي هي الأخرى".

وأضافوا: "من أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توافر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية".

وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم بالطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على الطريق ذاته.

ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر إلى مدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ ما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، رغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.

وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة المكرّمة، وتزداد رقعة البناء فيه يوماً بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.

حي الريان بمكة المكرمة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استنزاف وعزل .. 4 خدمات غائبة عن "ريان مكة" والسكان يجدّدون المناشدة
سبق

جدّد أهالي حي الريان بمكة المكرّمة، مطالبهم، لتوفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، منذ إنشائه، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.

وقال الأهالي في شكواهم: "منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرّمة، وهو يفتقر إلى عديد من الخدمات المهمة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني عدم توافر شبكة المياه؛ ما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلاً عن افتقاده شبكة الصرف الصحي هي الأخرى".

وأضافوا: "من أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توافر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية".

وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم بالطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على الطريق ذاته.

ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر إلى مدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ ما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، رغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.

وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة المكرّمة، وتزداد رقعة البناء فيه يوماً بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:37 AM

استنزاف وعزل .. 4 خدمات غائبة عن "ريان مكة" والسكان يجدّدون المناشدة

مخطط يفتقر إلى مدارس البنين والبنات بمراحلها رغم وجود أراضٍ خاصة بـ "التعليم"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدّد أهالي حي الريان بمكة المكرّمة، مطالبهم، لتوفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، منذ إنشائه، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.

وقال الأهالي في شكواهم: "منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرّمة، وهو يفتقر إلى عديد من الخدمات المهمة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني عدم توافر شبكة المياه؛ ما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلاً عن افتقاده شبكة الصرف الصحي هي الأخرى".

وأضافوا: "من أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توافر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية".

وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم بالطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على الطريق ذاته.

ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر إلى مدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ ما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، رغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.

وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة المكرّمة، وتزداد رقعة البناء فيه يوماً بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.

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