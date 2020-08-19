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مكة.. 13 جولة رقابية تغلق 6 عربات فود ترك لم تلتزم بالتراخيص

شدد المالكي على تكثيف الجولات على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 عربات فود ترك، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 23 جولة ميدانية رقابية، أسفر عنها إغلاق 6 عربات فود ترك و8 منشآت تجارية، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تمت مصادرة 1700 كيلو جرام أدوات تستخدم في مباسط بيع الشاي المخالفة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 40 "كرزاً" من التبغ وذلك لمخالفة أنظمة البيع، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد "المالكي"، على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن الفِرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. 13 جولة رقابية تغلق 6 عربات فود ترك لم تلتزم بالتراخيص
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 عربات فود ترك، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 23 جولة ميدانية رقابية، أسفر عنها إغلاق 6 عربات فود ترك و8 منشآت تجارية، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تمت مصادرة 1700 كيلو جرام أدوات تستخدم في مباسط بيع الشاي المخالفة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 40 "كرزاً" من التبغ وذلك لمخالفة أنظمة البيع، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد "المالكي"، على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن الفِرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:29 PM

مكة.. 13 جولة رقابية تغلق 6 عربات فود ترك لم تلتزم بالتراخيص

شدد المالكي على تكثيف الجولات على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 عربات فود ترك، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 23 جولة ميدانية رقابية، أسفر عنها إغلاق 6 عربات فود ترك و8 منشآت تجارية، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تمت مصادرة 1700 كيلو جرام أدوات تستخدم في مباسط بيع الشاي المخالفة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 40 "كرزاً" من التبغ وذلك لمخالفة أنظمة البيع، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد "المالكي"، على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن الفِرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

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