إطلاق النسخة الثالثة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي

على المستوى العالمي وبشراكة أممية للتحفيز على الإبداع بالعمل التطوعي وتطويره

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية مع الاتحاد العربي للتطوع قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في نسختها الثالثة، والتي ستكون على هذا العام على مستوى العالم، حيث تبدأ من السابع والعشرين من سبتمبر وتنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر للعام 2020م، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وتنظم القلادة برعاية جامعة الدول العربية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين- بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري في تصريح صحفي: إن هذه المسابقة تأتي ضمن أهداف المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي بالدول العربية خصوصاً والعالم بشكل عام، وتحفيز المتطوعين على الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

واستطرد الدكتور الأنصاري على أن القلادة في النسخ السابقة كنت على المستوى الوطن العربي والتي لاقت صدى إيجابياً كثيراً في أوساط مؤسسات العمل الإنساني والخيري ولقت تفاعلت العديد من المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية مع مخرجات هذه القلادة بالقائمين عليها باشتراك مؤسسات ومنظمات عالمية وأممية وإقرار عالمية الجائزة لأن تكون على مستوى دول العالم ولقد تم الإعلان عن ذلك.

وتابع الدكتور الأنصاري قوله؛ إن من أبرز أهداف عالمية المؤسسة هو تبادل ونقل الخبرات والممارسات من العالم المتقدم إلى بقية الدول، وكذلك إبراز الممارسات العربية في الدول الأخرى ويتماشى ذلك مع أهداف مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية والمتمثلة في تقارب الثقافات والحوار الإنساني بين الشعوب.

كما أكد السيد حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع أن هذه النسخة من مسابقة قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي تستهدف منظمات المجتمع المدني الأهلية، والمبادرات والفرق التطوعية المرخصة من جهة الاختصاص بكل دولة والمؤسسات الخاصة والشركات التجارية.

وأضاف السيد بوهزاع أن مجالات القلادة لهذا العام هي "مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي"، وان الجوائز تقدر بـ 30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي للتطوع السيد بوهزاع أن المسابقة تبدأ من السابع والعشرين من سبتمبر وتنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر للعام 2020م، ويتم تقديم المشاريع باللغتين الإنجليزية والعربية، والتحصل على الاستمارة عبر مواقع وصفحات قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية والإتحاد العربي للتطوع ومواقع الجهات الشريكة عبر الوقع : https://arabvu.org/voluntaryinsignia

ويشترط على المتقدمين والمشاركين بالمسابقة أن تكون المنظمات والمؤسسات غير الربحية والفرق التطوعية مسجلة لدى جهة الاختصاص في الدولة التي تمارس بها النشاط، ولا يجوز التقدم بأكثر من ترشيح من الجهة، وأن القيمة النقدية المقدمة للفائزين توجه لدعم الأنشطة التطوعية وأن يكون المشروع تطوعياً ومتوافقاً مع خطط ومعايير التنمية المستدامة، وأن تكون الأعمال التطوعية مرخصة من قبل الجهات المختصة، وأن لا يحتوي المشروع ومرفقاته على أي معلومات مخالفة للقيم الأخلاقية المتعارف عليها وقوانين الدولة، ولا تعاد المواد التي يتم تقديمها للمشاركة في القلادة في جميع الأحوال، ويمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية الرسمية والأفراد التقديم لجائزة القلادة،

وكما يشترط على المتقدمين في حال حصول المشروع على جوائز وتكريمات سابقة يجب توضيحها في استمارة التقديم، ويحق للجنة استبعاد أي مشروع مخالف لشروط وأحكام التحكيم، ولن يسمح بتغيير أو استبدال معلومات المشروع بعد تقديمها. ولن يتم قبول أي مشروع بعد انتهاء الفترة المسموح بها للتقديم، وأن تقدم الجهة المشاركة نبذة عن المشروع من خلال فيديو قصير لا يتجاوز أربع دقائق يوضح فكرة المشروع والشرائح المستفيدة من المشروع وتفاصيل وآليات العمل بالمشروع ما يدعم توضيح المشروع ويجب أن يقتصر الفيديو على عرض أنشطة المشروع العملية على أرض الواقع.