في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار .. أول ذهبية للصين

حققت الصينية كيان يانج، أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو 2020، بتتويجها، السبت، في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار، في حين تواجه الألعاب التي تأجل انطلاقها عامًا كاملاً بسبب فيروس كورونا احتمال وصول عاصفة استوائية من شأنها أن تؤثر على بعض المنافسات.



وسجلت كيان يانج (21 عامًا) 251.8 نقطة، لتخطف الصدارة في الرمق الأخير من الروسية تحت علم محايد أناستازيا جالاشينا (251.1 نقطة)، فيما حلّت السويسرية نينا كريستن ثالثة (230.6).