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أكثر من 70 مليار ليرة.. المعارضة التركية لأردوغان: أين ذهبت ضرائب الزلازل؟

أوغلو: الدولة لا تخدم الحالة الاجتماعية للمواطن.. الوقت حان كي نحكم تركيا

اتهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل رغم علمها مسبقاً بالكارثة.

وقال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "المادة 57 من الدستور تفرض على الدولة توفير السكن للمواطنين، لكن لم يتم اتخاذ أي تدابير مضادة للزلازل، رغم أن الجميع على علم بالكارثة قبل حدوثها".

واتهم الحكومة التركية، بصرف أموال الضرائب التي تجمعها للزلازل في مجالات أخرى، معلناً أن الوقت حان كي يحكم حزب الشعب الجمهوري تركيا.. ولفت أن "الدولة لا تخدم الحالة الاجتماعية للمواطن".

في سياق متصل، قال أحمد آقين، نائب رئيس الحزب، إنه منذ عام 1999 حتى الآن جمعت الحكومة 70 ملياراً و985 مليون ليرة كضرائب للزلازل، متسائلاً "أين ذهبت هذه الأموال، وفيم أنفقت؟".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض المذكور، خلال زيارته المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن سقوط عشرات المباني ووفاة ما يزيد على 110 أشخاص وإصابة المئات حتى الآن، فضلاً عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.

المعارضة التركية رجب طيب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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أكثر من 70 مليار ليرة.. المعارضة التركية لأردوغان: أين ذهبت ضرائب الزلازل؟
سبق

اتهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل رغم علمها مسبقاً بالكارثة.

وقال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "المادة 57 من الدستور تفرض على الدولة توفير السكن للمواطنين، لكن لم يتم اتخاذ أي تدابير مضادة للزلازل، رغم أن الجميع على علم بالكارثة قبل حدوثها".

واتهم الحكومة التركية، بصرف أموال الضرائب التي تجمعها للزلازل في مجالات أخرى، معلناً أن الوقت حان كي يحكم حزب الشعب الجمهوري تركيا.. ولفت أن "الدولة لا تخدم الحالة الاجتماعية للمواطن".

في سياق متصل، قال أحمد آقين، نائب رئيس الحزب، إنه منذ عام 1999 حتى الآن جمعت الحكومة 70 ملياراً و985 مليون ليرة كضرائب للزلازل، متسائلاً "أين ذهبت هذه الأموال، وفيم أنفقت؟".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض المذكور، خلال زيارته المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن سقوط عشرات المباني ووفاة ما يزيد على 110 أشخاص وإصابة المئات حتى الآن، فضلاً عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:49 AM

أكثر من 70 مليار ليرة.. المعارضة التركية لأردوغان: أين ذهبت ضرائب الزلازل؟

أوغلو: الدولة لا تخدم الحالة الاجتماعية للمواطن.. الوقت حان كي نحكم تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل رغم علمها مسبقاً بالكارثة.

وقال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "المادة 57 من الدستور تفرض على الدولة توفير السكن للمواطنين، لكن لم يتم اتخاذ أي تدابير مضادة للزلازل، رغم أن الجميع على علم بالكارثة قبل حدوثها".

واتهم الحكومة التركية، بصرف أموال الضرائب التي تجمعها للزلازل في مجالات أخرى، معلناً أن الوقت حان كي يحكم حزب الشعب الجمهوري تركيا.. ولفت أن "الدولة لا تخدم الحالة الاجتماعية للمواطن".

في سياق متصل، قال أحمد آقين، نائب رئيس الحزب، إنه منذ عام 1999 حتى الآن جمعت الحكومة 70 ملياراً و985 مليون ليرة كضرائب للزلازل، متسائلاً "أين ذهبت هذه الأموال، وفيم أنفقت؟".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض المذكور، خلال زيارته المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن سقوط عشرات المباني ووفاة ما يزيد على 110 أشخاص وإصابة المئات حتى الآن، فضلاً عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.

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