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"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

منح إجازة يومين للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا في شركة stc

دعماً لجهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية واهتماماً بصحة منسوبيها

أعلنت شركة stc مبادرتها بمنح إجازة مدتها يومان للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في مبادرة من الشركة لدعم جهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية، ولتعزيز الاهتمام بصحة منسوبيها.

وبحسب بيان الشركة فإن الإجازة ستُمنح لكل من بدأ بإجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحصل على الجرعة الأولى قبل نهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري 2021.

وحثت الشركة جميع موظفيها على المسارعة بالحصول على تطعيم كورونا؛ لتحقيق المقصد من المبادرة وهو التفاعل الإيجابي مع توجيهات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمساهمة الفاعلة في رفع مستوى المناعة المجتمعية.

شركة stc إجازة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منح إجازة يومين للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا في شركة stc
سبق

أعلنت شركة stc مبادرتها بمنح إجازة مدتها يومان للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في مبادرة من الشركة لدعم جهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية، ولتعزيز الاهتمام بصحة منسوبيها.

وبحسب بيان الشركة فإن الإجازة ستُمنح لكل من بدأ بإجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحصل على الجرعة الأولى قبل نهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري 2021.

وحثت الشركة جميع موظفيها على المسارعة بالحصول على تطعيم كورونا؛ لتحقيق المقصد من المبادرة وهو التفاعل الإيجابي مع توجيهات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمساهمة الفاعلة في رفع مستوى المناعة المجتمعية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
03:29 PM

منح إجازة يومين للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا في شركة stc

دعماً لجهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية واهتماماً بصحة منسوبيها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,723

أعلنت شركة stc مبادرتها بمنح إجازة مدتها يومان للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في مبادرة من الشركة لدعم جهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية، ولتعزيز الاهتمام بصحة منسوبيها.

وبحسب بيان الشركة فإن الإجازة ستُمنح لكل من بدأ بإجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحصل على الجرعة الأولى قبل نهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري 2021.

وحثت الشركة جميع موظفيها على المسارعة بالحصول على تطعيم كورونا؛ لتحقيق المقصد من المبادرة وهو التفاعل الإيجابي مع توجيهات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمساهمة الفاعلة في رفع مستوى المناعة المجتمعية.

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