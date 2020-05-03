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"الصمعاني" يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية

هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم

وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة، حيث ستُمكن منصة التسجيل المرخصين من القطاع الخاص الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتشكل الأنشطة المتاحة لدى "إنفاذ" فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، كما يهدف المركز أيضاً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية. ومن أبرز التخصصات المستهدفة المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.

ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية. حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.

ودعا المركز المحاسبين القانونيين والمحامين والمقيمين والمكاتب الاستشارية والهندسية والعاملين في الحراسة وإدارة الأملاك والخزانة القضائية ووكلاء البيع المرخصين، داخل المملكة وخارجها، إلى التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني (infath.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية
سبق

وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة، حيث ستُمكن منصة التسجيل المرخصين من القطاع الخاص الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتشكل الأنشطة المتاحة لدى "إنفاذ" فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، كما يهدف المركز أيضاً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية. ومن أبرز التخصصات المستهدفة المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.

ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية. حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.

ودعا المركز المحاسبين القانونيين والمحامين والمقيمين والمكاتب الاستشارية والهندسية والعاملين في الحراسة وإدارة الأملاك والخزانة القضائية ووكلاء البيع المرخصين، داخل المملكة وخارجها، إلى التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني (infath.sa).

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:27 PM

"الصمعاني" يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية

هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة، حيث ستُمكن منصة التسجيل المرخصين من القطاع الخاص الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتشكل الأنشطة المتاحة لدى "إنفاذ" فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، كما يهدف المركز أيضاً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية. ومن أبرز التخصصات المستهدفة المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.

ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية. حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.

ودعا المركز المحاسبين القانونيين والمحامين والمقيمين والمكاتب الاستشارية والهندسية والعاملين في الحراسة وإدارة الأملاك والخزانة القضائية ووكلاء البيع المرخصين، داخل المملكة وخارجها، إلى التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني (infath.sa).

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