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تركي آل الشيخ يدعو لاعبي العالم لحضور بطولة استثنائية في البلوت يناير المقبل

أعلن وصول زوار موسم الرياض لأكثر من 10 ملايين زائر

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة استثنائية في لعبة البلوت على كأس موسم الرياض، داعيًا جميع لاعبي العالم والخليج والسعودية للمشاركة، وحضور هذه البطولة الضخمة والتاريخية التي ستقام في منطقة الثمامة في شهر يناير المقبل.

من جهته، أعلن تركي آل الشيخ وصول زوار موسم الرياض لأكثر من ١٠ ملايين زائر.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر أمس قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله.. موسم الرياض تخطى ١٠ ملايين زائر... اليوم ١٠ ملايين و١٤٠ ألفًا.. الحمد الله، وما شاء الله. وسامحونا على القصور، وشرفتونا".

موسم الرياض بطولة البلوت كأس موسم الرياض فعاليات موسم الرياض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي آل الشيخ يدعو لاعبي العالم لحضور بطولة استثنائية في البلوت يناير المقبل
سبق

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة استثنائية في لعبة البلوت على كأس موسم الرياض، داعيًا جميع لاعبي العالم والخليج والسعودية للمشاركة، وحضور هذه البطولة الضخمة والتاريخية التي ستقام في منطقة الثمامة في شهر يناير المقبل.

من جهته، أعلن تركي آل الشيخ وصول زوار موسم الرياض لأكثر من ١٠ ملايين زائر.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر أمس قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله.. موسم الرياض تخطى ١٠ ملايين زائر... اليوم ١٠ ملايين و١٤٠ ألفًا.. الحمد الله، وما شاء الله. وسامحونا على القصور، وشرفتونا".

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
01:06 AM

تركي آل الشيخ يدعو لاعبي العالم لحضور بطولة استثنائية في البلوت يناير المقبل

أعلن وصول زوار موسم الرياض لأكثر من 10 ملايين زائر

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عبدالحكيم شار - الرياض
8
4,504

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة استثنائية في لعبة البلوت على كأس موسم الرياض، داعيًا جميع لاعبي العالم والخليج والسعودية للمشاركة، وحضور هذه البطولة الضخمة والتاريخية التي ستقام في منطقة الثمامة في شهر يناير المقبل.

من جهته، أعلن تركي آل الشيخ وصول زوار موسم الرياض لأكثر من ١٠ ملايين زائر.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر أمس قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله.. موسم الرياض تخطى ١٠ ملايين زائر... اليوم ١٠ ملايين و١٤٠ ألفًا.. الحمد الله، وما شاء الله. وسامحونا على القصور، وشرفتونا".

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