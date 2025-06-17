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مستشفى قيا العام ينفذ 600 استشارة طبية عبر "تواصل مع طبيبك"

من خلال خمسة تخصصات طبية

نفذ مستشفى قيا العام بصحة الطائف مبادرة «تواصل مع طبيبك» التي تهدف إلى الإجابة عن كافة الاستشارات الطبية للمرضى عبر الاتصال الهاتفي في بعض التخصصات خلال فترة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال خمسة تخصصات طبية وهي: قسم الأطفال والباطنية والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والجراحة.

وخصص المستشفى رقم تواصل يمكن للمستفيد الاتصال المباشر أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب للتخصص الذي يرغب استشارته؛ حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية أكثر من 600 استشارة طبية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفى وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل، وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع الخروج إلا للضرورة، والمشاركة في مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

يذكر أن المبادرة شهدت تجاوباً من المرضى من جميع الفئات العمرية، وعكست مدى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم وخدمتهم والإجابة عن استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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مستشفى قيا العام ينفذ 600 استشارة طبية عبر "تواصل مع طبيبك"
سبق

نفذ مستشفى قيا العام بصحة الطائف مبادرة «تواصل مع طبيبك» التي تهدف إلى الإجابة عن كافة الاستشارات الطبية للمرضى عبر الاتصال الهاتفي في بعض التخصصات خلال فترة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال خمسة تخصصات طبية وهي: قسم الأطفال والباطنية والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والجراحة.

وخصص المستشفى رقم تواصل يمكن للمستفيد الاتصال المباشر أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب للتخصص الذي يرغب استشارته؛ حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية أكثر من 600 استشارة طبية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفى وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل، وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع الخروج إلا للضرورة، والمشاركة في مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

يذكر أن المبادرة شهدت تجاوباً من المرضى من جميع الفئات العمرية، وعكست مدى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم وخدمتهم والإجابة عن استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
07:25 PM

مستشفى قيا العام ينفذ 600 استشارة طبية عبر "تواصل مع طبيبك"

من خلال خمسة تخصصات طبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذ مستشفى قيا العام بصحة الطائف مبادرة «تواصل مع طبيبك» التي تهدف إلى الإجابة عن كافة الاستشارات الطبية للمرضى عبر الاتصال الهاتفي في بعض التخصصات خلال فترة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال خمسة تخصصات طبية وهي: قسم الأطفال والباطنية والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والجراحة.

وخصص المستشفى رقم تواصل يمكن للمستفيد الاتصال المباشر أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب للتخصص الذي يرغب استشارته؛ حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية أكثر من 600 استشارة طبية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفى وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل، وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع الخروج إلا للضرورة، والمشاركة في مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

يذكر أن المبادرة شهدت تجاوباً من المرضى من جميع الفئات العمرية، وعكست مدى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم وخدمتهم والإجابة عن استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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