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فيصل بن بندر يستقبل رئيس فرع النيابة العامة الجديد بالرياض

التقى أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ رئيس فرع النيابة العامة المعيّن حديثًا في المنطقة مساعد بن عبدالمحسن السيف.

وتمنَّى أمير الرياض التوفيق والنجاح له فيما كلف به، ومضاعفة جهوده.

من جانبه عبّر رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، مشددًا على توجيهاته فيما يخدم المنطقة.

واستقبل الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

وعرض رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، خلال الاستقبال، نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء، للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها.

كما عرض كتيبات "عين المواطن"، والحملة التوعوية (معًا نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية، لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وقدّم كتيّب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، وتقريرًا حول ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين.

كما قدم "العريدي" تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلًا من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة للترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانيات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع أمير الرياض، على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض. كما دشّن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة توجيهية، شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعال مع المواطنين.

وقال: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، والأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن دور حملة شوارع الرياض، التي تجري بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف، سعود بن عبدالعزيز العريفي.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن بندر يستقبل رئيس فرع النيابة العامة الجديد بالرياض
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ رئيس فرع النيابة العامة المعيّن حديثًا في المنطقة مساعد بن عبدالمحسن السيف.

وتمنَّى أمير الرياض التوفيق والنجاح له فيما كلف به، ومضاعفة جهوده.

من جانبه عبّر رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، مشددًا على توجيهاته فيما يخدم المنطقة.

واستقبل الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

وعرض رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، خلال الاستقبال، نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء، للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها.

كما عرض كتيبات "عين المواطن"، والحملة التوعوية (معًا نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية، لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وقدّم كتيّب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، وتقريرًا حول ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين.

كما قدم "العريدي" تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلًا من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة للترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانيات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع أمير الرياض، على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض. كما دشّن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة توجيهية، شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعال مع المواطنين.

وقال: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، والأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن دور حملة شوارع الرياض، التي تجري بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف، سعود بن عبدالعزيز العريفي.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:18 PM

فيصل بن بندر يستقبل رئيس فرع النيابة العامة الجديد بالرياض

التقى أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ رئيس فرع النيابة العامة المعيّن حديثًا في المنطقة مساعد بن عبدالمحسن السيف.

وتمنَّى أمير الرياض التوفيق والنجاح له فيما كلف به، ومضاعفة جهوده.

من جانبه عبّر رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، مشددًا على توجيهاته فيما يخدم المنطقة.

واستقبل الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

وعرض رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، خلال الاستقبال، نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء، للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها.

كما عرض كتيبات "عين المواطن"، والحملة التوعوية (معًا نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية، لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وقدّم كتيّب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، وتقريرًا حول ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين.

كما قدم "العريدي" تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلًا من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة للترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانيات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع أمير الرياض، على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض. كما دشّن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة توجيهية، شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعال مع المواطنين.

وقال: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، والأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن دور حملة شوارع الرياض، التي تجري بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف، سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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