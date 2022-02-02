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"هيئة الاتصالات": فوز "موبايلي" بالنسخة الأولى لجائزة أفضل تجربة للمستخدمين 2021

خلال فعاليات المؤتمر الدولي التقني LEAP22 الذي تستضيفه العاصمة الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم فوز شركة موبايلي بالنسخة الأولى لجائزة "أفضل تجربة للمستخدمين" في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة 2021، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي التقني LEAP22 الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام.

من جانبه، قال محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي: فوز الشركة جاء عقب تميزها في المعايير المحددة للجائزة، وفقاً للممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، والجائزة تسعى إلى خلق منافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات في سبيل تحقيق رضا المستخدمين.

وأضاف: "هيئة الاتصالات" تتولى تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة تجربة المستخدمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بجودة الخدمة، حيث تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطوير الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستخدمين في القطاع، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

يُذكر أن معايير الجائزة تشمل مخرجات الدراسات المسحية لمؤشر رضا المستخدمين، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، إضافة إلى قياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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"هيئة الاتصالات": فوز "موبايلي" بالنسخة الأولى لجائزة أفضل تجربة للمستخدمين 2021
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم فوز شركة موبايلي بالنسخة الأولى لجائزة "أفضل تجربة للمستخدمين" في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة 2021، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي التقني LEAP22 الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام.

من جانبه، قال محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي: فوز الشركة جاء عقب تميزها في المعايير المحددة للجائزة، وفقاً للممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، والجائزة تسعى إلى خلق منافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات في سبيل تحقيق رضا المستخدمين.

وأضاف: "هيئة الاتصالات" تتولى تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة تجربة المستخدمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بجودة الخدمة، حيث تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطوير الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستخدمين في القطاع، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

يُذكر أن معايير الجائزة تشمل مخرجات الدراسات المسحية لمؤشر رضا المستخدمين، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، إضافة إلى قياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:02 PM

"هيئة الاتصالات": فوز "موبايلي" بالنسخة الأولى لجائزة أفضل تجربة للمستخدمين 2021

خلال فعاليات المؤتمر الدولي التقني LEAP22 الذي تستضيفه العاصمة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم فوز شركة موبايلي بالنسخة الأولى لجائزة "أفضل تجربة للمستخدمين" في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة 2021، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي التقني LEAP22 الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام.

من جانبه، قال محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي: فوز الشركة جاء عقب تميزها في المعايير المحددة للجائزة، وفقاً للممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، والجائزة تسعى إلى خلق منافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات في سبيل تحقيق رضا المستخدمين.

وأضاف: "هيئة الاتصالات" تتولى تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة تجربة المستخدمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بجودة الخدمة، حيث تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطوير الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستخدمين في القطاع، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

يُذكر أن معايير الجائزة تشمل مخرجات الدراسات المسحية لمؤشر رضا المستخدمين، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، إضافة إلى قياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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