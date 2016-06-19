البحث عن "خمسيني" فُقِد في جنوب مكة.. ذهب للحرم ولم يعد

يعاني اعتلالات نفسية ويتناول أدوية وذووه يناشدون مساعدتهم

تبحث أسرة مواطن من سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة منذ نحو خمسة عشر يوماً عن ابنها الخمسيني الذي فقدوا التواصل معه بعد خروجه للحرم المكي آنذاك ولم يعد، حيث كثفوا البحث عنه في المواقع المتوقع وجوده بها، بما فيها الحرم، ولم يتمكنوا من إيجاده.

وقال سعيد عويطي القارحي -قريب المفقود- لـ"سبق" إن قريبه البالغ من العمر قرابة خمسة وخمسين عاماً خرج من منزله قبل نحو خمسة عشر يوماً متوجهاً للحرم المكي بحسب ما اعتاده من فترة إلى أخرى، الا أنه فقد التواصل معه، وطال غيابه، مما دعاهم لإبلاغ الجهات المعنية، وتكثيف البحث عنه دون جدوى على مدى الأيام الماضية.

وأضاف قريب المفقود: قريبي يعاني اعتلالات نفسية، ويستخدم بعض الأدوية لحالته منذ فترة طويلة، إلا أن حالته مستقرة، ويُستعبد إيذاؤه لنفسه أو الآخرين، مناشداً قراء الصحيفة مساعدتهم بالبحث عنه وإيجاده، مهيباً بمن يستدل عليه أو يعرف مكان وجوده التواصل معهم على رقم الجوال التالي: 0503538482