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مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن

"خطاب" أشار إلى سرعة انتشار المتحور في العالم

أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر عادل خطاب اليوم الأحد أن مصر لم ترصد حتى الآن أية حالات مصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا، لكن يتوقع ظهوره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم.

وأشار في مؤتمر علمي، عُقد في قصر عابدين، إلى أن "دلتا" تفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

وبيّن "خطاب" أن معدل العدوى بسلالة "دلتا" التي ظهرت في الهند أعلى بأكثر من 50 في المئة من معدل العدوى بسلالة "ألفا" المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وتوقع دائمًا أن تحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.

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مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن
سبق

أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر عادل خطاب اليوم الأحد أن مصر لم ترصد حتى الآن أية حالات مصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا، لكن يتوقع ظهوره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم.

وأشار في مؤتمر علمي، عُقد في قصر عابدين، إلى أن "دلتا" تفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

وبيّن "خطاب" أن معدل العدوى بسلالة "دلتا" التي ظهرت في الهند أعلى بأكثر من 50 في المئة من معدل العدوى بسلالة "ألفا" المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وتوقع دائمًا أن تحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:35 PM

مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن

"خطاب" أشار إلى سرعة انتشار المتحور في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر عادل خطاب اليوم الأحد أن مصر لم ترصد حتى الآن أية حالات مصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا، لكن يتوقع ظهوره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم.

وأشار في مؤتمر علمي، عُقد في قصر عابدين، إلى أن "دلتا" تفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

وبيّن "خطاب" أن معدل العدوى بسلالة "دلتا" التي ظهرت في الهند أعلى بأكثر من 50 في المئة من معدل العدوى بسلالة "ألفا" المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وتوقع دائمًا أن تحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.

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