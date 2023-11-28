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بعد تأهل "بالميراس" البرازيلي.. اكتمال الفِرَق المتأهلة لكأس العالم للأندية

أكمل فريق بالميراس البرازيلي عِقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل، وجاء تأهل بالميراس بعد فوزه بلقب كأس الليبرتادوريس؛ إثر فوزه على مواطنه فلامينجو 2-1 في المباراة الختامية للبطولة.

والفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هي:

تشيلسي الإنجليزي - بطل أوروبا

الهلال السعودي - بطل آسيا

الأهلي المصري - بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي - مرشح أوقانوسيا

الجزيرة الإماراتي - المستضيف.

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية غدًا الاثنين، حيث يشارك فريقا (تشيلسي - بالميراس) في الدور نصف النهائي من البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تأهل "بالميراس" البرازيلي.. اكتمال الفِرَق المتأهلة لكأس العالم للأندية
سبق

أكمل فريق بالميراس البرازيلي عِقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل، وجاء تأهل بالميراس بعد فوزه بلقب كأس الليبرتادوريس؛ إثر فوزه على مواطنه فلامينجو 2-1 في المباراة الختامية للبطولة.

والفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هي:

تشيلسي الإنجليزي - بطل أوروبا

الهلال السعودي - بطل آسيا

الأهلي المصري - بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي - مرشح أوقانوسيا

الجزيرة الإماراتي - المستضيف.

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية غدًا الاثنين، حيث يشارك فريقا (تشيلسي - بالميراس) في الدور نصف النهائي من البطولة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:36 PM

بعد تأهل "بالميراس" البرازيلي.. اكتمال الفِرَق المتأهلة لكأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل فريق بالميراس البرازيلي عِقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل، وجاء تأهل بالميراس بعد فوزه بلقب كأس الليبرتادوريس؛ إثر فوزه على مواطنه فلامينجو 2-1 في المباراة الختامية للبطولة.

والفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هي:

تشيلسي الإنجليزي - بطل أوروبا

الهلال السعودي - بطل آسيا

الأهلي المصري - بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي - مرشح أوقانوسيا

الجزيرة الإماراتي - المستضيف.

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية غدًا الاثنين، حيث يشارك فريقا (تشيلسي - بالميراس) في الدور نصف النهائي من البطولة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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