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معسكر كشافة "التعليم" بالجنادرية.. مدرسة مهارية تبني الشخصية الإيجابية

تضعهم في قوالب انضباطية تمكّنهم من القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم ووطنهم

تحوّل الركن الكشفي الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 إلى فضاء رحب للتدريب على مهارات وأسس الحياة الكشفية للزوار من جميع الأعمار، فضلاً عن المنتسبين لها، الذين يتوافدون من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، منذ أن انطلق المهرجان في دورته الحالية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي قائلاً: إن المعسكر الذي تقيمه الوزارة يتضمن أربعة محاور رئيسة، تتمثل في إطلاع الزوار على ما يقدم لأبنائهم في المدارس من مهارات وفنون كشفية، وتدريب الكشافة الجدد والزوار على المهارات الكشفية والتعايش مع الطبيعة، وتنمية السمات الشخصية الإيجابية لدى المشاركين، باعتمادهم على أنفسهم، وتحمّل المسؤولية، وتنمية الحس الوطني وتعزيز التطوع لديهم.

وقال القائد الكشفي محمد المقهوي من "تعليم الأحساء": إن المعسكرات الكشفية فرصة للكشاف لممارسة العمل الجماعي وبناء العلاقات الإيجابية، وتنمية روح العمل التطوعي لديه، وبناء شخصيته والارتقاء بها، وأشار القائد الكشفي راجس الدوسري من "تعليم وادي الدواسر" إلى أن مثل هذه المعسكرات التربوية تساعد الأبناء على بناء الشخصية الإيجابية، وتضعهم في قوالب انضباطية تمكنهم من القيام بواجبهم بروح عالية تجاه أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

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معسكر كشافة "التعليم" بالجنادرية.. مدرسة مهارية تبني الشخصية الإيجابية
سبق

تحوّل الركن الكشفي الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 إلى فضاء رحب للتدريب على مهارات وأسس الحياة الكشفية للزوار من جميع الأعمار، فضلاً عن المنتسبين لها، الذين يتوافدون من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، منذ أن انطلق المهرجان في دورته الحالية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي قائلاً: إن المعسكر الذي تقيمه الوزارة يتضمن أربعة محاور رئيسة، تتمثل في إطلاع الزوار على ما يقدم لأبنائهم في المدارس من مهارات وفنون كشفية، وتدريب الكشافة الجدد والزوار على المهارات الكشفية والتعايش مع الطبيعة، وتنمية السمات الشخصية الإيجابية لدى المشاركين، باعتمادهم على أنفسهم، وتحمّل المسؤولية، وتنمية الحس الوطني وتعزيز التطوع لديهم.

وقال القائد الكشفي محمد المقهوي من "تعليم الأحساء": إن المعسكرات الكشفية فرصة للكشاف لممارسة العمل الجماعي وبناء العلاقات الإيجابية، وتنمية روح العمل التطوعي لديه، وبناء شخصيته والارتقاء بها، وأشار القائد الكشفي راجس الدوسري من "تعليم وادي الدواسر" إلى أن مثل هذه المعسكرات التربوية تساعد الأبناء على بناء الشخصية الإيجابية، وتضعهم في قوالب انضباطية تمكنهم من القيام بواجبهم بروح عالية تجاه أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:17 PM

معسكر كشافة "التعليم" بالجنادرية.. مدرسة مهارية تبني الشخصية الإيجابية

تضعهم في قوالب انضباطية تمكّنهم من القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم ووطنهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحوّل الركن الكشفي الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 إلى فضاء رحب للتدريب على مهارات وأسس الحياة الكشفية للزوار من جميع الأعمار، فضلاً عن المنتسبين لها، الذين يتوافدون من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، منذ أن انطلق المهرجان في دورته الحالية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي قائلاً: إن المعسكر الذي تقيمه الوزارة يتضمن أربعة محاور رئيسة، تتمثل في إطلاع الزوار على ما يقدم لأبنائهم في المدارس من مهارات وفنون كشفية، وتدريب الكشافة الجدد والزوار على المهارات الكشفية والتعايش مع الطبيعة، وتنمية السمات الشخصية الإيجابية لدى المشاركين، باعتمادهم على أنفسهم، وتحمّل المسؤولية، وتنمية الحس الوطني وتعزيز التطوع لديهم.

وقال القائد الكشفي محمد المقهوي من "تعليم الأحساء": إن المعسكرات الكشفية فرصة للكشاف لممارسة العمل الجماعي وبناء العلاقات الإيجابية، وتنمية روح العمل التطوعي لديه، وبناء شخصيته والارتقاء بها، وأشار القائد الكشفي راجس الدوسري من "تعليم وادي الدواسر" إلى أن مثل هذه المعسكرات التربوية تساعد الأبناء على بناء الشخصية الإيجابية، وتضعهم في قوالب انضباطية تمكنهم من القيام بواجبهم بروح عالية تجاه أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

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