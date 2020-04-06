بعيدًا عن كورونا.. "هارولد" يتجه لهذه الدولة مُخَلّفًا رياحًا مدمرة وأمواجًا هائلة

قوة الإعصار تصاعدت وبلغ الدرجة الخامسة.. يصل صباح غد إلى "بورت فيلا"

بعيدًا عن مستجدات وأرقام كورونا، تصاعدت قوة إعصار "هارولد" المتجه نحو جمهورية فانواتو بجنوب المحيط الهادئ، ليبلغ الدرجة الخامسة، وهي الأعلى من حيث القوة؛ حيث يخلّف الإعصار رياحًا مدمرة وأمواجًا هائلة.

وقال خبراء الأرصاد اليوم الاثنين، وفق "روسيا اليوم: إن سرعة الرياح بلغت 235كم/الساعة ووضعت السلطات عدة محافظات تحت حالة الإنذار في هذا البلد المكون من 80 جزيرة تمتد على نحو 1300كم.

وحذرت السلطاتُ السكانَ من خطر حصول فيضانات، وطلبت من القوارب أن تبقى في الموانئ؛ فيما من المنتظر وصول الإعصار "هارولد" صباح غد الثلاثاء إلى شمال العاصمة بورت فيلا.

وفُقِد 22 شخصًا على الأقل كانوا على متن عبّارة كانت تقوم بمهمة مرتبطة بالتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في جزر سليمان، بعدما حملتهم -على ما يبدو- الأمواج الناتجة عن الإعصار، كما أكدت الأحد الشرطة المحلية.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على خمس جثث، وأن عمليات البحث تتواصل الاثنين.

وكشف ناجون أن العديد من الأشخاص حملتهم أمواج هائلة ورياح عنيفة وصلت إلى المنطقة التي كانت تُبحر فيها العبّارة الجمعة قبيل الفجر.

وغادرت العبارة "إم في تايماريهو" الخميس العاصمة هونيارا نحو جزيرة مالايتا البعيدة أكثر من 120كم، وكانت تقوم بمهمة إجلاء أشخاص من قراهم في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

ودمر إعصار بالقوة نفسها عاصمة فانواتو في عام 2015؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.

يذكر أن فانواتو أو رسميًّا جمهورية فانواتو، هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ. هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني، وتقع على بعد 1.750 كم تقريبًا شمال شرق أستراليا و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان، وبالقرب من غينيا الجديدة، وأول من سكن فانواتو هم الشعوب الميلانيزية.