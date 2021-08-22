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إنقاذ مريض مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز بصامطة

استقبلته طوارئ المستشفى العام وتم إجراء الإسعافات الأولية ثم الجراحة

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، بفضل الله، من إنقاذ شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي؛ حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية.

وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.

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إنقاذ مريض مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز بصامطة
سبق

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، بفضل الله، من إنقاذ شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي؛ حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية.

وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
09:46 AM

إنقاذ مريض مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز بصامطة

استقبلته طوارئ المستشفى العام وتم إجراء الإسعافات الأولية ثم الجراحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، بفضل الله، من إنقاذ شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي؛ حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية.

وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.

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