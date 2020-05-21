"دياب" يحذر من تعرض لبنان لأزمة غذائية كبرى

طالب بعدم تقييد صادرات الطعام

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى، وأن عدداً كبيراً من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريباً في توفير ثمن الخبز؛ بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وطالب "دياب" في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" أوردته "رويترز" اليوم الخميس، بضرورة مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، داعياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة.

وأوضح أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من المثلين منذ بداية 2020، في الوقت الذي يستورد فيه لبنان أكثر من نصف احتياجاته من الغذاء.

وأضاف أن لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط يواجه تحدياً كبيراً لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن البلاد شهدت قبل بضعة أسابيع أول احتجاجات الجوع، بعد أن توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضراوات، وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز.

واعتبر أن "عقوداً من سوء الإدارة السياسية والفساد هي السبب في نقص الاستثمار في الزراعة".

ويواجه لبنان أزمة شديدة حتى قبل تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وهوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي، وسط نقص في النقد الأجنبي، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة، كما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس الماضي.