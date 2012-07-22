والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط رفض القاهرة والخرطوم للخطوة.
وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة المتعلقة بسد النهضة، وتعهدت في السابق بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني. كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".
بيد أن السودان ومصر حذرا مراراً من أن الملء الأحادي لسد النهضة سيتسبب في آثار كارثية على البلدين لولا تغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء.
والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسمياً منذ إبريل الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط رفض القاهرة والخرطوم للخطوة.
وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة المتعلقة بسد النهضة، وتعهدت في السابق بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني. كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".
بيد أن السودان ومصر حذرا مراراً من أن الملء الأحادي لسد النهضة سيتسبب في آثار كارثية على البلدين لولا تغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء.
والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسمياً منذ إبريل الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
11:50 AM
رغم رفضهما.. إثيوبيا: أبلغنا السودان ومصر بالملء الثاني في إطار تبادل المعلومات
"مفتي": تم بحذر وبطريقة مفيدة لن تلحق أي ضرر بدول المصب
والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط رفض القاهرة والخرطوم للخطوة.
وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة المتعلقة بسد النهضة، وتعهدت في السابق بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني. كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".
بيد أن السودان ومصر حذرا مراراً من أن الملء الأحادي لسد النهضة سيتسبب في آثار كارثية على البلدين لولا تغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء.
والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسمياً منذ إبريل الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.